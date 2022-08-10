Новофедорівка після «бавовни» (фотогалерея)

На автобусних зупинках, у магазинах можна почути, як місцеві жителі жваво, з деталями обговорюють наслідки інциденту. Емоції в людей, зрозуміло, різні. Проте все в результаті зводиться до одного: коли і в якому обсязі окупаційна влада компенсує їм завдану шкоду.

Локальні медіа повідомили 9 серпня про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму.

Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.

Американське видання The New York Times зацитувало неназваного українського військового високопосадовця, який визнав, що до вибухів причетні українські Збройні сили. За його словами, з цього аеродрому злітали літаки, які завдавали ударів по півдню України, а для атаки на нього використали обладнання «ексклюзивно українського виробництва», хоча він не уточнив, яке саме.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що у Кремля немає жодних мотивів звинувачувати Україну в ударах, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем ППО. Також у ISW припускають, що Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для наземної атаки, але нині немає жодних доказів, що підтверджують цю гіпотезу.

Новофедорівка на другий день після «бавовни» – у фоторепортажі Крим.Реалії.