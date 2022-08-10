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Новофедорівка після «бавовни» (фотогалерея)

Курортне селище Новофедорівка (до 1994 року закритий авіагарнізон Саки-4) відходить від пережитого 9 серпня, коли на військовому аеродромі, розташованому поблизу, пролунала серія потужних вибухів у результаті, як стверджують у Міноборони Росії, «детонації кількох авіаційних боєприпасів».

На автобусних зупинках, у магазинах можна почути, як місцеві жителі жваво, з деталями обговорюють наслідки інциденту. Емоції в людей, зрозуміло, різні. Проте все в результаті зводиться до одного: коли і в якому обсязі окупаційна влада компенсує їм завдану шкоду.

Локальні медіа повідомили 9 серпня про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму.

Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.

Американське видання The New York Times зацитувало неназваного українського військового високопосадовця, який визнав, що до вибухів причетні українські Збройні сили. За його словами, з цього аеродрому злітали літаки, які завдавали ударів по півдню України, а для атаки на нього використали обладнання «ексклюзивно українського виробництва», хоча він не уточнив, яке саме.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що у Кремля немає жодних мотивів звинувачувати Україну в ударах, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем ППО. Також у ISW припускають, що Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для наземної атаки, але нині немає жодних доказів, що підтверджують цю гіпотезу.

Новофедорівка на другий день після «бавовни» – у фоторепортажі Крим.Реалії.

Жінка дивиться на пошкоджене вікно своєї квартири на другому поверсі будинку на вулиці Марченка. Ця вулиця постраждала в Новофедорівці найбільше, оскільки найближче розташована до військового аеродрому
1 Жінка дивиться на пошкоджене вікно своєї квартири на другому поверсі будинку на вулиці Марченка. Ця вулиця постраждала в Новофедорівці найбільше, оскільки найближче розташована до військового аеродрому
Вибухова хвиля видавила склопакет разом із цеглою
2 Вибухова хвиля видавила склопакет разом із цеглою
Офісні приміщення на тій же вулиці Марченка
3 Офісні приміщення на тій же вулиці Марченка
Жінка підмітає вимощення навколо свого будинку
4 Жінка підмітає вимощення навколо свого будинку
А рятувальники поки не при справах
5 А рятувальники поки не при справах
Як, схоже, і поліцейські
6 Як, схоже, і поліцейські
Магазин &laquo;ПУД&raquo; (колишній український &laquo;АТБ) у центрі селища 10 серпня не працював
7 Магазин «ПУД» (колишній український «АТБ) у центрі селища 10 серпня не працював
Співробітники російського Слідчого комітету в аварійному приміщенні колишнього гарнізонного Будинку офіцерів (ГБО). Зал для глядачів ГДО і до цього мав сумний вигляд, нинішня ж вибухова хвиля його остаточно знищила
8 Співробітники російського Слідчого комітету в аварійному приміщенні колишнього гарнізонного Будинку офіцерів (ГБО). Зал для глядачів ГДО і до цього мав сумний вигляд, нинішня ж вибухова хвиля його остаточно знищила
Пошкоджений балкон на вулиці Героїв
9 Пошкоджений балкон на вулиці Героїв
Господар цього &laquo;Форду&raquo; розповів, що на момент вибухів його авто стояло у металевому гаражі. Але це не вберегло його від пошкоджень. Сам гараж &laquo;серйозно сплющило&raquo;, уточнив чоловік
10 Господар цього «Форду» розповів, що на момент вибухів його авто стояло у металевому гаражі. Але це не вберегло його від пошкоджень. Сам гараж «серйозно сплющило», уточнив чоловік
Фрагменти склопакета від балкона під п&rsquo;ятиповерхівкою на вулиці Героїв
11 Фрагменти склопакета від балкона під п’ятиповерхівкою на вулиці Героїв
Пенсіонерка знімає на телефон пошкоджений балкон будинку на вулиці Марченка
12 Пенсіонерка знімає на телефон пошкоджений балкон будинку на вулиці Марченка
Окремі вікна цієї &laquo;іменної&raquo; п&#39;ятиповерхівки на вулиці Севастопольській теж вибило вибуховою хвилею
13 Окремі вікна цієї «іменної» п'ятиповерхівки на вулиці Севастопольській теж вибило вибуховою хвилею
Проте у Новофедорівці триває пляжний сезон
14 Проте у Новофедорівці триває пляжний сезон
Щоправда, відпочивальників, особливо росіян, які приїхали з Росії, після 9 серпня помітно поменшало
15 Щоправда, відпочивальників, особливо росіян, які приїхали з Росії, після 9 серпня помітно поменшало
&laquo;Їдальня&raquo; біля моря, як видно, теж не дуже багатолюдна
16 «Їдальня» біля моря, як видно, теж не дуже багатолюдна
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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