Якими будуть нові цілі Росії на Донбасі?

Російська армія підбирається до Бахмута: щодня робить по кілька спроб штурмів на підступах та обстрілює з артилерії позиції навколо міста. Відносною новиною останніх двох тижнів стала активізація російських підрозділів під Авдіївкою: адже здавалося, що їм і так бракує сил для атаки на Бахмут. Українське командування констатує, що агресор намагаються вести наступ у напрямку Донецьк-Піски: там тривають бойові дії, втім, два наступи на цій ділянці минулої доби закінчилося для російської армії втратами та відступом. Під Слов'янськом лінія фронту не рухається, хоча позиції на північний захід від міста обстрілюють щодоби. Які подальші плани російських військ на Донеччині? Ми попросили фронтових журналістів Донбас.Реалії та Радіо Свобода поділитися своїми прогнозами розвитку ситуації, адже вони щодня дивляться на різні точки фронту.

Сергій Горбатенко, журналіст Радіо Донбас.Реалії:

– У разі взяття Бахмута у російських військ з’являється широкий оперативний простір за такими напрямками:

На Костянтинівку . Це місто вже стає чи не найгарячішою точкою півночі Донеччини після Бахмута. Якщо переглянути зведення поліції та міської військової адміністрації, то можна побачити, що російські війська обстрілювали Костянтинівку та громаду принаймні 7 разів з початку серпня. Це може свідчити про підготовку наступу саме за цим напрямком. Чим він важливий? Підрозділи армії України поблизу Дружківки, Краматорська та Слов’янська можуть потрапити у напівкільце; також виникає загроза для Покровська, української логістичної точки з напрямку Дніпра. Якщо російські війська візьмуть під вогневий контроль трасу з Дніпра на Покровськ – це значно ускладнить логістику ЗСУ;

. Це місто вже стає чи не найгарячішою точкою півночі Донеччини після Бахмута. Якщо переглянути зведення поліції та міської військової адміністрації, то можна побачити, що російські війська обстрілювали Костянтинівку та громаду принаймні 7 разів з початку серпня. Це може свідчити про підготовку наступу саме за цим напрямком. Чим він важливий? Підрозділи армії України поблизу Дружківки, Краматорська та Слов’янська можуть потрапити у напівкільце; також виникає загроза для Покровська, української логістичної точки з напрямку Дніпра. Якщо російські війська візьмуть під вогневий контроль трасу з Дніпра на Покровськ – це значно ускладнить логістику ЗСУ; На Слов’янськ . До цього міста з Бахмута веде пряма траса М-03. Загарбникам ніяк не вдається просунутися до Слов’янська з напрямку Лимана та Ізюма. Тому вони можуть спробувати пройти трасою;

. До цього міста з Бахмута веде пряма траса М-03. Загарбникам ніяк не вдається просунутися до Слов’янська з напрямку Лимана та Ізюма. Тому вони можуть спробувати пройти трасою; На Краматорськ. Не виключено, що російські війська можуть здійснити перекидання військ до околиць адміністративного центру Донеччини.

Зі взяттям Пісок російські війська можуть оточити Авдіївку і рушити на Покровськ. Шляхом через нього відбувається також постачання товарів населенню і евакуація мирних жителів. Загрожуючи Покровську, російські війська загрожують ефективній логістиці ЗСУ; може виникнути загроза напівоточення українських військ на Донеччині; може виникнути гуманітарна катастрофа через низькі обсяги постачання ліків і харчів та неможливість евакуювати цивільних.

Практика показала, що загарбники спочатку намагаються віднайти шпаринку в українській обороні, потім проривають її і розширюють місце прориву. Тому не виключено, що російські війська можуть рухатися чи за одним, чи одразу за кількома напрямками.

Ярослав Кречко, журналіст Донбас.Реалії:

– Найбільш ймовірним вважаю зосередження російських сил з метою захопити Бахмут. Взяття цього міста ставить під загрозу українські підрозділи на південь від нього, зокрема, в районі Зайцевого, а також відкриває можливість наступу армії РФ на Слов’янськ з півдня – або ж на Костянтинівку, яка є важливим містом з точки зору забезпечення ЗСУ в Донецькій області.

Однак, зважаючи на низькі темпи просування російської армії в районі Бахмуту, вважаю малоймовірним відступ українських військ з міста.

Мар'ян Кушнір, журналіст Радіо Свобода:

– На мою думку, російська армія продовжить активно штурмувати Бахмут з напрямку Соледара, Покровського, Новолуганського. Разом з тим, продовжить активні спроби штурмувати Піски та Мар'їнку, що відкриє напрямок на Покровськ та погіршить ситуацію ЗСУ в районі Костянтинівки. Сили російської армії активно перекидають на південь України з боку Ізюма, що позбавляє цей напрямок ударного угруповання. Відтак Краматорськ – менш ймовірна ціль для прямого штурму. Разом з тим, російські війська намагатимуться обійти Бахмут, обстрілюючи його із артилерії та РСЗВ. Зробивши висновки із Сєверодонецька, вони розуміють, що в міських боях у них шансів нема. Нині – переломний момент, все цілком і повністю залежить від паритету артилерії у сторін. Досі українська армія сидить в обороні. Для відбиття і контрнаступу Україні й досі бракує як боєкомплекту, так і далекобійної артилерії.

Ще один із варіантів, який слід розглядати, – російські війська намагатимуться вийти на трасу Краматорськ-Бахмут. Таким чином ускладнити постачання та закрити в напівмішку війська на Сході від Бахмута. Проте, така прогулянка може бути далеко не результативною, а й, ймовірно, локальною тактичною поразкою, оскільки на цьому напрямку непогано працює далекобійне іноземне озброєння. Наразі ж російські війська накопичують сили, аби атакувати Соледар та тиснути в лобовій атаці.

Роман Пагулич, журналіст Донбас.Реалії:

– З відкритої інформації можемо припустити, що на Донбасі російські війська, найманці та підрозділи ОРДЛО будуть і далі зосереджувати свої атаки в районі Пісок, Авдіївки та Бахмута, але акцент наступу робитимуть, врешті, там, де вдасться закріпитися серед міської забудови – сил просуватися на кількох напрямках недостатньо, тим більше, що на околицях цих населених пунктів є заздалегідь підготовлена ешелонована оборона.

Наразі виглядає так, що в пріоритеті для окупантів – просування в районі Бахмут-Соледар і спроби взяти під вогневий контроль ділянку траси М-03, яка з'єднує міста із Краматорськом. Суттєвого просування в цьому районі у російських військ немає тривалий час. Постає питання, наскільки багато в окупаційних підрозділів в запасі резервів, щоб намагатися йти вперед. Цією інформацією володіють лише військові.

Єгор Логінов, журналіст Донбас.Реалії:

– Наразі росіяни пересуваються на Донбасі дуже повільно. Ударного кулаку – як це було у випадку з Северодонецьком та Лисичанськом – в них немає. Частково через серйозні втрати, частково через те, що частину військ перекинули на південний напрямок. Тож вони намагаються потроху наступати на різних ділянках.

За таких умов взяти, наприклад, той же Бахмут армії РФ буде дуже важко. Місто за площею як Северодонецьк, бої за який тривали майже 4 місяці. Але якщо їм це таки вдасться, наступати на Константинівку можна буде лише за умови прориву фронту на півночі в районі Сіверська. Або доведеться наступати з Бахмуту на Соледар і той же Сіверськ, щоб убезпечити тили. Тож швидкого наступу на Костянтинівку я б не очікував.

Водночас, якщо росіяни візьмуть Піски та Марїнку – зараз там тривають запеклі бої – це дасть їм доступ до двох стратегічно важливих трас з теоретичним подальшим наступом на Курахове та Покровськ. Але повторюся – не маючи суттєвої переваги в рази в техніці, артилерії та людях – зробити це буде дуже важко.

Ольга Омельянчук, журналістка Донбас.Реалії, керівниця комунікаційного відділу Фонду «Повернись живим»:

– Ще кілька тижнів тому зберігалася вірогідність, що росіяни спробують найближчим часом здійснити штурм і Бахмута, і Покровська. Втім, зараз ворог перекинув частину своїх сил з Донеччини на південь, тому мені видається, що до кінця серпня – та й восени – основні події відбуватимуться на Херсонщині. Проте це, як я думаю, не виключає точкових спроб наступу й у Донецькій області.

Російські військові не приховують, що воліли б окупувати Донеччину за адміністративними межами: відтак, якщо вони матимуть ресурси після боїв на півдні, або ж перекинуть на схід якісь свої нові сили, то, певно, можуть спробувати штурмувати спочатку Бахмут, а далі Красногорівку, район Донецького аеропорту та Покровськ. В разі, якщо це вдасться, ворог, ймовірно, перейде до штурму Слов'янська (в районі якого зараз, до речі, відійшов за річку), Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Але я, звісно, сподіваюся, що агресор матиме поразку на півдні й не буде здатен до жодних штурмів.

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