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Голови МЗС ЄС обговорять скасування туристичних віз для громадян Росії наприкінці місяця

Європеський редактор Радіо Свобода вважає єдине рішення ЄС щодо цього питання малоймовірним, але «все можливо»

Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії, повідомив редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк 10 серпня.

Водночас він назвав позитивне рішення щодо скасування туристичних віз малоймовірним.

«Наразі малоймовірно, що ЄС як єдиний блок дійде згоди щодо припинення видачі туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС щодо Росії цього року, «все можливо». Це буде обговорено на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці місяця», – повідомив Юзвяк.

Раніше представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян.

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія та Фінляндія. Євросоюз із 26 лютого призупинив спрощений візовий режим із Росією. Посольства та візові центри низки європейських країн обмежили або повністю припинили оформлення короткострокових шенгенських віз для росіян.

Водночас у Єврокомісії виключили повне припинення видачі віз росіянам, оскільки це суперечить нормам ЄС.

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