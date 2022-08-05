Влада Грузії: запровадження віз для росіян «призведе до дестабілізації і війни»

Голова парламентського комітету з юридичних справ від владної партії Грузії «Грузинська мрія» Анрі Оханашвілі заявив, що вимога опозиції – зокрема партії Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» – обмежити в’їзд до країни для росіян, відновивши візовий режим з Росією, «призведе до дестабілізації й війни».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, лідери «Грузинської мрії», зокрема голова партії Іраклій Кобахідзе, і раніше неодноразово давали зрозуміти, що опозиція, на їхню думку, саме цього й домагається – втягування Грузії у війну з РФ.

Питання щодо запровадження візового режиму з Росією грузинська влада зараз не розглядає.

З березня цього року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і запровадження санкцій проти РФ до Грузії приїхали понад 300 тисяч росіян. Причому більшість із них переїхали до Тбілісі, Батумі та інших міст на тривалий час, купуючи або орендуючи квартири.

Необхідність отримувати грузинську візу для громадян РФ скасував тодішній президент Саакашвілі у 2011 році, пославшись на користь розвитку туризму.

Росія запровадила візовий режим із Грузією у 2000 році указом президента Володимира Путіна. Односторонній візовий режим для грузинських громадян діє досі.