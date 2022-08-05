Єврокомісія спростувала заяви РФ про неможливість передачі газової турбіни через санкції

Європейська комісія заявляє, що західні санкції проти Москви не є перешкодою для передачі газової турбіни Siemens із Німеччини до Росії.

Російський державний енергетичний гігант «Газпром» з 27 липня скоротив постачання газу газопроводом «Північний потік-1» до Німеччини до однієї п’ятої потужності, заявивши, що цей крок був необхідний, оскільки він не отримав турбіну після того, як її відправили на технічне обслуговування.

«Газпром» заявив, що санкції унеможливили постачання турбіни Siemens на компресорну станцію «Портова» газопроводу «Північний потік-1».

Але і Німеччина, і ЄС заявляють, що для уповільнення постачання газу немає технічних підстав і що дії Росії політично мотивовані та пов’язані із відповіддю ЄС на вторгнення РФ в Україну.

«У санкціях немає нічого, що забороняло б передачу турбіни Siemens до Росії», – заявив 5 серпня голова пресслужби Єврокомісії Ерік Мамер.

Деякі офіційні особи в ЄС звинуватили Росію у використанні енергоресурсів як зброю, заявивши, що відмовка про технічне обслуговування турбіни стала ще одним прикладом того, як Москва вигадує виправдання у спробі зруйнувати єдність блоку проти Росії через вторгнення в Україну, яке триває вже шостий місяць.

Тим часом Рада Європи схвалила рішення про добровільне зниження споживання газу на 15%, яке діятиме до 31 березня 2023 року.

«Метою скорочення споживання газу є економія напередодні зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв у постачанні газу з Росії, яка постійно використовує постачання енергоносіїв як зброю», – йдеться в повідомленні.

Рада ЄС вирішила, що від виконання зобов’язань щодо скорочення споживання газу буде звільнено країни Євросоюзу, які не з’єднані газовими мережами з іншими країнами, а також не мають синхронізованих з європейською електроенергетичною системою електричних мереж і більшою мірою залежать від газу під час виробництва електроенергії.

У разі серйозного ризику нестачі газу ЄС може оголосити «Союзну тривогу».

Із червня Росія значно скоротила постачання газу «Північним потоком-1». «Газпром» обґрунтував це відсутністю турбіни, відправленої на ремонт до Канади.

Siemens Energy неодноразово відкидала звинувачення у тому, що вона не надала відповідних документів для відвантаження турбіни.

Турбіну Siemens доставили до Німеччини після ремонту в Канаді, влада якої погодилася повернути двигун на прохання Німеччини, попри санкції.