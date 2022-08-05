Болгарія призупиняє видачу віз росіянам

Болгарія призупиняє на невизначений термін видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості, повідомила 5 серпня Асоціація туроператорів Росії.

Повідомляється, що причиною рішення стала висилка з Росії 14 болгарських дипломатів. У заяві російського МЗС йдеться, що це заходи у відповідь на аналогічне рішення Болгарії щодо співробітників російських закордонних установ.

28 червня Болгарія повідомила про висилку 70 дипломатів та технічних співробітників посольства Росії. Російська влада заявляє, що робота посольства та генконсульств тепер «фактично паралізована».

Видачу віз росіянам також призупинила Латвія. Єдиним винятком може стати необхідність поїздки на похорон близького родича.

Естонія 28 липня оголосила, що припиняє видавати громадянам Росії та Білорусі короткострокові візи та посвідки на проживання для навчання. Влада Естонії також заборонила росіянам і білорусам влаштовуватися на сезонні роботи, якщо у них немає довгострокової національної візи. Раніше це можна було зробити за допомогою туристичної візи від будь-якої країни Шенгенської угоди.