Росія висилає 14 співробітників посольства Болгарії в Москві

Міністерство закордонних справ Росії 5 серпня оголосило 14 співробітників посольства Болгарії в Москві персонами нон ґрата. У заяві відомства йдеться про те, що це заходи у відповідь на аналогічне рішення Болгарії щодо 70 російських дипломатів.

«Хотіли б наголосити, що відповідальність за наслідки цих контрпродуктивних кроків цілком і повністю лежить на уряді Болгарії на чолі з паном Петковим», – заявило російське МЗС.

28 червня Болгарія повідомила про вислання 70 дипломатів і технічних співробітників посольства Росії. Російська влада заявляє, що робота посольства і генконсульств тепер «фактично паралізована». Софія відкинула заклик Росії переглянути рішення.

Раніше – у березні – Болгарія оголосила персонами нон ґрата десятьох російських дипломатів: вони здійснювали в країні діяльність, несумісну з їхнім статусом, заявили в болгарському МЗС. До цього Софія оголосила про висилку двох російських дипломатів, які, за версією болгарської сторони, займалися в країні розвідкою.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Кирил Петков заявив, що в країні залишаться 43 російські дипломати, і назвав це достатньою кількістю. У ЄС також відкинули російські претензії.

Європейські країни вислали сотні російських дипломатичних співробітників після того, як Москва розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого. Росія відповіла взаємністю, відправивши додому дипломатів з багатьох країн ЄС.