Хорватія висилає 24 співробітники посольства РФ у Загребі

Міністерство закордонних справ Хорватії повідомило про виклик російського посла у Загребі та рішення про висилку з країни 24 співробітників посольства через російське вторгнення в Україну.

Як йдеться у пресрелізі МЗС Хорватії, викликати посла вирішили, «щоб висловити наше найрішучіше засудження жорстокої агресії Росії проти України та численних скоєних воєнних злочинів».

«Росію вкотре закликано негайно припинити всі військові дії та вивести свої війська з усієї території України, а також убезпечити шляхи евакуації та гуманітарні коридори. Було наголошено, що Хорватія очікує, що винні у влєнних злочинах постануть перед судом. Послу Росії вручена нота, яка інформує Росію, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, про рішення Хорватії скоротити чисельність дипломатичного та адміністративного персоналу в посольстві Росії у Загребі до рівня посольства Хорватії у Москві. У ноті міститься прохання про виїзд із Хорватії 18 дипломатів та шести співробітників адміністративного апарату посольства Росії (всього 24 співробітники)», – йдеться в повідомленні.

Країни ЄС оголосили про рішення вислати російських дипломатів на тлі глобального обурення після появи новин про масові вбивства цивільних на Київщині за час перебування території під контролем російських військ.

Про видворення російських дипломатів повідомила низка європейських країн, в тому числі Румунія, Словенія, Греція, Данія, Швеція, Німеччина, Франція, Італія. Росія обіцяла заходи у відповідь.

Понад двом сотням російських дипломатів було наказано покинути європейські країни – це найбільш масштабний такий крок за останні роки. Крім того, більш ніж сотня росіян-дипломатів була видворена з початку масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.