Болгарія висилає з країни 70 російських дипломатів

Болгарія вирішила вислати з країни 70 російських дипломатичних співробітників, стверджуючи, що вони працюють проти інтересів Софії.

Заступниця міністра закордонних справ Болгарії Ірена Димитрова 28 червня викликала посла Росії Елеонору Митрофанову, щоб повідомити їй про видворення, йдеться у повідомленні МЗС.

У заяві вказано, що перша причина вислання – «дзеркальні дії», а друга – те, що діяльність російських чиновників несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

За словами болгарського прем’єра Кирила Петкова, співробітників посольства викрили в шпигунстві. Він відмовився розповісти більше про діяльність росіян, сказавши, що ця інформація є конфіденційною.

«Можу сказати, що більшість із них працювали безпосередньо на іноземні служби, і їхня дипломатична роль була лише прикриттям», – сказав Петков.

Він уточнив, що висилка дипломатів – це не агресія проти російського народу.

Російське державне агентство ТАСС із посиланням на джерело в російському МЗС повідомило, що Росія дасть відповідь на видворення співробітників своєї дипмісії.

Європейські країни вислали сотні російських дипломатичних співробітників після того, як Москва розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого. Росія відповіла взаємністю, відправивши додому дипломатів з багатьох країн ЄС.