Парламент Болгарії оголосив вотум недовіри уряду країни, проголосувавши за відставку кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Кирилом Петковим. Наразі невідомо, хто формуватиме новий уряд і чи відбудуться дострокові вибори.

Пєтков очолив уряд лише пів року тому і займав активну проєвропейську та проєвроатлантичну позицію.

Опоненти Петкова звинувачують його та його уряд у недостатніх зусиллях щодо боротьби з інфляцією. Також вони мають розбіжності і в питанні, чи має Болгарія підтримати прагнення Північної Македонії стати кандидатом у члени ЄС. Деякі аналітики вважають, що на рішення парламенту вплинуло прагнення Петкова боротися з корупцією у владі. Раніше він заявляв, що причиною підготовки вотуму недовіри стала загроза розкриття великих корупційних схем, у яких могли бути задіяні болгарські політики.

Після початку військового вторгнення Росії в Україну Петков, незважаючи на багаторічні історичні зв’язки Болгарії з СРСР та пізніше з Росією, повністю підтримав позицію Євросоюзу та НАТО. Він звільнив міністра оборони Стефана Янева, який відмовлявся називати вторгнення війною, віддаючи перевагу офіційному кремлівському терміну «спецоперація». Петков також підтримав санкції Євросоюзу проти Росії та пообіцяв українським збройним силам технічну допомогу.