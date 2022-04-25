Росія висилає 40 німецьких дипломатів

Послу Німеччини в Росії вручили ноту про оголошення персонами нон ґрата 40 німецьких дипломатів, йдеться у повідомленні російського Міністерства закордонних справ.

Згідно із заявою відомства, це «симетрична відповідь» у зв’язку із «відверто недружнім рішенням уряду ФРН». 4 квітня Німеччина оголосила персонами нон ґрата 40 російських дипломатів.

У повідомленні російського МЗС сказано, що російська сторона вважає неприйнятною заяву голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, «у якій цей крок влади ФРН мотивується абсолютно хибним твердженням про те, що робота згаданих співробітників була націлена на підрив свободи Німеччини та єдності німецького суспільства, а також інсинуаціями щодо того, що відбувається в Україні».

Анналена Бербок, коментуючи рішення вислати російських дипломатів із Німеччини, заявила, що вони «щодня працювали проти свободи та проти згуртованості суспільства». Бербок також наголосила, що фотографії загиблих на вулицях Бучі під Києвом говорять про неймовірну жорстокість російського керівництва щодо українців.

Від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого майже всі країни ЄС оголосили персонами нон ґрата велику кількість російських дипломатів та інших співробітників дипмісій Росії.