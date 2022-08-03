«Газпром» назвав неможливою передачу турбіни Siemens для «Північного потоку» через санкції

Російський газовий монополіст «Газпром» назвав неможливою передачу відремонтованої турбіни Siemens на компресорну станцію «Портова» газопроводу «Північний потік-1».

«Санкційні режими Канади, ЄС, Великобританії та невідповідність існуючої ситуації чинним контрактним зобов’язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на КС «Портова» неможливим», – йдеться в повідомленні компанії.

Турбіну Siemens вже доставлено до Німеччини після ремонту в Канаді, влада якої погодилася повернути двигун на прохання Німеччини. Перш ніж з’явилася заява «Газпрому», турбіну на заводі Siemens Energy в німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур оглянув канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Відремонтована турбіна на місці і готова до роботи будь-якої миті, – сказав Шольц. – Тож технічних причин для скорочення постачання газу немає».

У червні «Газпром» скоротив потужність трубопроводу «Північний потік» до 40% від звичайного рівня, пославшись на те, що з Канади не повернули турбіну. Проте 10 липня уряд Канади вирішив повернути до Німеччини російську турбіну, попри санкції.

З 10 до 21 липня «Північний потік» було зупинено на планове технічне обслуговування, проте потім постачання газу відновилося, але на рівні до технічного обслуговування (40% пропускної спроможності).

У Європі припускають, що дії «Газпрому» є спробою чинити тиск через санкції, введені проти Росії.

26 липня міністри енергетики ЄС домовилися про зниження споживання газу на 15% із серпня 2022 року до березня 2023 року. Мета нового плану – знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з Росії.

27 липня «Газпром» анонсував, що добовий обсяг прокачування газу «Північним потоком» складе 33 млн кубометрів, що становить 20% від планової потужності. У компанії заявили, що причиною скорочення постачання стало виведення з експлуатації ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції «Портова».