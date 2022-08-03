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«Газпром» назвав неможливою передачу турбіни Siemens для «Північного потоку» через санкції

«Газпром» із травня скорочує експорт газу до Європи, посилаючись на санкційний режим

Російський газовий монополіст «Газпром» назвав неможливою передачу відремонтованої турбіни Siemens на компресорну станцію «Портова» газопроводу «Північний потік-1».

«Санкційні режими Канади, ЄС, Великобританії та невідповідність існуючої ситуації чинним контрактним зобов’язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на КС «Портова» неможливим», – йдеться в повідомленні компанії.

Турбіну Siemens вже доставлено до Німеччини після ремонту в Канаді, влада якої погодилася повернути двигун на прохання Німеччини. Перш ніж з’явилася заява «Газпрому», турбіну на заводі Siemens Energy в німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур оглянув канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Відремонтована турбіна на місці і готова до роботи будь-якої миті, – сказав Шольц. – Тож технічних причин для скорочення постачання газу немає».

У червні «Газпром» скоротив потужність трубопроводу «Північний потік» до 40% від звичайного рівня, пославшись на те, що з Канади не повернули турбіну. Проте 10 липня уряд Канади вирішив повернути до Німеччини російську турбіну, попри санкції.

З 10 до 21 липня «Північний потік» було зупинено на планове технічне обслуговування, проте потім постачання газу відновилося, але на рівні до технічного обслуговування (40% пропускної спроможності).

У Європі припускають, що дії «Газпрому» є спробою чинити тиск через санкції, введені проти Росії.

26 липня міністри енергетики ЄС домовилися про зниження споживання газу на 15% із серпня 2022 року до березня 2023 року. Мета нового плану – знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з Росії.

27 липня «Газпром» анонсував, що добовий обсяг прокачування газу «Північним потоком» складе 33 млн кубометрів, що становить 20% від планової потужності. У компанії заявили, що причиною скорочення постачання стало виведення з експлуатації ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції «Портова».

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