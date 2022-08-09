Зеленський: Захід має заборонити в’їзд усім громадянам Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в’їзд усім громадянам Росії. В інтерв’ю The Washington Post 8 серпня Зеленський сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

За його словами, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент.

Він наголосив, що такі санкції мають поширюватися і на тих, хто залишив Росію через те, що вони не погоджуються з урядом президента Володимира Путіна та його рішенням напасти на Україну.

«Хоч би які були росіяни... нехай їдуть в Росію. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: «Ця [війна] не має до нас стосунку. Все населення не може нести відповідальність, чи не так? Може. Населення вибрало цю владу, і вони з нею не борються, не сперечаються, не кричать», – сказав Зеленський.

За його словами, заборона в’їзду для всіх росіян – «це єдиний спосіб вплинути на Путіна».

Раніше президент Зеленський заявив, що псевдореферендумами на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною і світом.

На тимчасово окупованих територіях півдня України російські сили оголосили про намір провести референдум. За даними британської розвідки, «військово-цивільні адміністрації», встановлені РФ на новоокупованих територіях, ймовірно, змушують населення розкривати особисті дані, щоб складати списки для «голосування».

Російські війська наразі контролюють всю Херсонську область і близько 60% Запорізької. При цьому обласний центр – Запоріжжя – лишається під контролем України. Українська влада заявляє, що всі окуповані території будуть звільнені.

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