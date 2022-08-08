У Донецькій області тривають запеклі бої. Російські війська разом із бойовиками з угруповання «ДНР» намагаються захопити ключові міста Бахмут і Авдіївку. Внаслідок російських артилерійських та ракетних ударів продовжують помирати та отримувати поранення мирні жителі. Про це щодня повідомляє українська влада.

Сама Росія, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних, заявляючи, що завдає ударів лише по стратегічних та військових об’єктах України.

В ООН змогли підтвердити (від 24 лютого до півночі 31 липня) 5327 випадків загибелі і 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією.

Попередження про новий російський наступ на півдні спонукали урядовців запровадити обов’язкову евакуацію Донецької області. Багатьом людям тепер доводиться вирішувати: втікати чи залишитися, ризикуючи життям.