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Фотогалереї

Життя в часи війни: українські будні (фотогалерея)

У Донецькій області тривають запеклі бої. Російські війська разом із бойовиками з угруповання «ДНР» намагаються захопити ключові міста Бахмут і Авдіївку. Внаслідок російських артилерійських та ракетних ударів продовжують помирати та отримувати поранення мирні жителі. Про це щодня повідомляє українська влада.

Сама Росія, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних, заявляючи, що завдає ударів лише по стратегічних та військових об’єктах України.

В ООН змогли підтвердити (від 24 лютого до півночі 31 липня) 5327 випадків загибелі і 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією.

Попередження про новий російський наступ на півдні спонукали урядовців запровадити обов’язкову евакуацію Донецької області. Багатьом людям тепер доводиться вирішувати: втікати чи залишитися, ризикуючи життям.

Жінки на мітингу родичів та прихильників захисників Маріуполя Донецької області. Фото від 4 серпня 2022 року. Учасники акції в Києві вимагали визнати Росію державою-спонсором тероризму після вбивства українських військовополонених у колонії в Оленівці, що на окупованій частині Донеччини
1 Жінки на мітингу родичів та прихильників захисників Маріуполя Донецької області. Фото від 4 серпня 2022 року.

Учасники акції в Києві вимагали визнати Росію державою-спонсором тероризму після вбивства українських військовополонених у колонії в Оленівці, що на окупованій частині Донеччини
Військові навчання для цивільних у Львівській області, 3 серпня 2022 року
2 Військові навчання для цивільних у Львівській області, 3 серпня 2022 року
Подружжя на місці вибуху в Миколаєві вранці 3 серпня 2022 року. Вибух спричинив пожежу та знищив супермаркет
3 Подружжя на місці вибуху в Миколаєві вранці 3 серпня 2022 року.

Вибух спричинив пожежу та знищив супермаркет
Дитячий атракціон у зачиненому парку розваг у Краматорську Донецької області, 3 серпня 2022 року
4 Дитячий атракціон у зачиненому парку розваг у Краматорську Донецької області, 3 серпня 2022 року
Молода сім&rsquo;я з дитячим візочком проходить повз вирву, яка залишилася після ракетного удару по Харкову, 3 серпня 2022 року. Російська артилерія продовжує обстрілювати зруйноване місто. Чимало харків&#39;ян змушені місяцями жити під землею, ховаючись від обстрілів у підвалах &nbsp;
5 Молода сім’я з дитячим візочком проходить повз вирву, яка залишилася після ракетного удару по Харкову, 3 серпня 2022 року.

Російська артилерія продовжує обстрілювати зруйноване місто. Чимало харків'ян змушені місяцями жити під землею, ховаючись від обстрілів у підвалах

 
Жителі села Мала Рогань чекають, щоб забрати пакунки з їжею, фото від 4 серпня. Село, яке розташоване на схід від Харкова, сильно постраждало після кількох тижнів російських обстрілів&nbsp;
6 Жителі села Мала Рогань чекають, щоб забрати пакунки з їжею, фото від 4 серпня.

Село, яке розташоване на схід від Харкова, сильно постраждало після кількох тижнів російських обстрілів 
Подружжя несе пляшки з водою, які наповнили у магазині в Покровську, 4 серпня 2022 року.&nbsp; У багатьох районах Донецької області немає регулярного водопостачання
7 Подружжя несе пляшки з водою, які наповнили у магазині в Покровську, 4 серпня 2022 року. 

У багатьох районах Донецької області немає регулярного водопостачання
Люди в очікуванні евакуаційного потяга до Дніпра з Покровська, 4 серпня 2022 року. Багато сімей були змушені розлучитися
8 Люди в очікуванні евакуаційного потяга до Дніпра з Покровська, 4 серпня 2022 року.

Багато сімей були змушені розлучитися
Жінка перетинає міст поблизу села Мала Рогань, 4 серпня 2022 року. &nbsp; Міст був частково відновлений українськими військовими &nbsp;
9 Жінка перетинає міст поблизу села Мала Рогань, 4 серпня 2022 року.  

Міст був частково відновлений українськими військовими

 
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Тіла загиблих лежать поблизу зупинки громадського транспорту в місті Торецьку Донецької області, по якій вдарила російська армія, 4 серпня 2022 року &nbsp;
10 Тіла загиблих лежать поблизу зупинки громадського транспорту в місті Торецьку Донецької області, по якій вдарила російська армія, 4 серпня 2022 року

 
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Тіла загиблих лежать поблизу зупинки громадського транспорту в місті Торецьку Донецької області, по якій вдарила російська армія, 4 серпня 2022 року

 
Військовий їсть яблуко під час затишшя на позиції неподалік лінії фронту в Харківській області, 3 серпня 2022 року
11 Військовий їсть яблуко під час затишшя на позиції неподалік лінії фронту в Харківській області, 3 серпня 2022 року
Люди спостерігають за судном Razoni. Одеса, фото від 1 серпня. Це перше судно, завантажене українським зерном, яке вирушило з порту України від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року
12 Люди спостерігають за судном Razoni. Одеса, фото від 1 серпня.

Це перше судно, завантажене українським зерном, яке вирушило з порту України від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року
Українські військові стріляють по позиціях російських військових у Харківській області з реактивної системи залпового вогню БМ27 &laquo;Ураган&raquo;. Фото від 4 серпня 2022 року
13 Українські військові стріляють по позиціях російських військових у Харківській області з реактивної системи залпового вогню БМ27 «Ураган». Фото від 4 серпня 2022 року
Розвідувальні безпілотники DJI Matrice 300, закуплені в рамках програми &laquo;Армія безпілотників&raquo;, під час тестових польотів у Київській області 2 серпня 2022 року перед відправленням на передову.&nbsp; &laquo;Армія дронів&raquo; &ndash; це проєкт, ініційований Генштабом ЗСУ та Міністерством цифрової трансформації, який є комплексною програмою, в рамках якої організації закуповують дрони, ремонтують їх та навчають операторів дронів &nbsp;
14 Розвідувальні безпілотники DJI Matrice 300, закуплені в рамках програми «Армія безпілотників», під час тестових польотів у Київській області 2 серпня 2022 року перед відправленням на передову. 

«Армія дронів» – це проєкт, ініційований Генштабом ЗСУ та Міністерством цифрової трансформації, який є комплексною програмою, в рамках якої організації закуповують дрони, ремонтують їх та навчають операторів дронів

 

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