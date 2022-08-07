Це закриє будь-яку можливість переговорів – Зеленський попередив РФ про псевдореферендуми



Президент України Володимир Зеленський заявляє, що псевдореферендумами Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною і світом.

«Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, усі, хто допомагатиме окупантам у проведенні псевдореферендумів, відповідатимуть, відповідатимуть перед Україною.

На тимчасово окупованих територіях півдня України російські сили оголосили про намір провести референдум. За даними британської розвідки, «військово-цивільні адміністрації», встановлені РФ на новоокупованих територіях, ймовірно, змушують населення розкривати особисті дані, щоб складати списки для «голосування».