СБУ: Росія почала «активну фазу» підготовки псевдореферендуму з приєднання окупованих регіонів України

Служба безпеки України заявляє, що Росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму з незаконного «приєднання» окупованих територій українського сходу.

«Як свідчить масив інформації, зібраний співробітниками української спецслужби, для проведення так званого «волевиявлення» ворог планує використати проросійську організацію «Донецька республіка». Раніше вона діяла лише на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР», але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – «Большая Россия», – повідомили в СБУ 26 липня.

За інформацією спецслужби, у складі цього утворення вже активно діють понад тисяча «активістів», які щодня проводять зустрічі з населенням окупованих територій.

«Серед них – агітатори, блогери і «дружинники», які співпрацюють з окупантами. Фактично, вони вербують людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Вони охопили уже понад 200 тисяч місцевого населення. Кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою про фейкові заходи понад 50 мільйонів глядачів з Росії та сходу України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, загарбники планують перекинути до регіону понад тисячу російських «експертів» і «добровольців» для «розхитування внутрішньої обстановки» на свою користь.

«Вони мають організовувати незаконні масові зібрання, поширювати агітацію на підтримку псевдореферендуму і облаштовувати «виборчкоми». У подальшому планують підготувати звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо «приєднання» Донеччини до РФ. У розпорядженні СБУ уже є декілька таких документів, які вдалося перехопити», – вказують у Службі безпеки.

Крім того, за повідомленням, для поширення сепаратистських ідей загарбники планують створити розгалужену мережу так званих «активістів» у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях – «щоб за потреби «розгорнути» масштабну підривну діяльність».

У Службі безпеки заявили, що встановили особи і місце перебування організаторів та виконавців цих злочинів, тривають «комплексні дії» для їх притягнення до відповідальності.

Підконтрольне Кремлю угруповання «ДНР» планує проведення «референдуму» на всій території Донецької області з результатом 70% голосів за приєднання до Росії. Відповідне завдання прописане у «Стратегії підготовки і проведення референдуму про вступ «ДНР» до складу Російської Федерації». Цей документ журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» отримали від своїх джерел в одному з розвідувальних органів України.

Згідно з ним, «голосувати» планують за допомогою так званої «мітки виборця» ‒ це коли на вказівний палець наносять чорнило, яке кілька діб не стирається. Мовляв, це «ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані».

Щодо півдня України, згідно з даними «Донбас Реалії», проблема, яку визнає окупаційна влада, «для звернення до президента Росії (про приєднання до РФ ‒ ред.) потрібен орган, який створює видимість широкого народного волевиявлення». Його ще потрібно створити. Наприклад, у Запорізькій області є вже декілька варіантів назви ‒ «народна рада», «народні збори», «народний собор».

Російські сили на окупованих територіях нині призначають свою «псевдовладу», є повідомлення про наміри організувати нам незаконні референдуми про «приєднання до РФ» та видачу російських паспортів жителям цих територій.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наразі обговорюють питання про запровадження кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта на окупованій території.

Водночас правозахисники раніше заявили, що документування паспортами РФ є «свідомою політикою країни-агресора і що це злочин», але теза про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності людини, яка такий паспорт отримує, «є небезпечною та може бути використана російською пропагандою для додаткового залякування мешканців окупованих територій».