В уряді обговорили запровадження кримінального покарання за отримання російського паспорта – Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на закритій міжвідомчій нараді у Кабміні обговорювали питання про запровадження кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта на окупованій території.

«Питання є не стільки юридичним, скільки політичним. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів. Можна довго та складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини і необхідності виживати в окупації. Але не забуваймо: на червоному російському паспорті багато української крові – військових та цивільних, жінок і дітей», – написала Верещук у фейсбуці ввечері 22 липня.

За її словами, робота над законопроєктом триває, «дискусії ще будуть, але напрям визначено».

Водночас правозахисники раніше заявили, що документування паспортами РФ є «свідомою політикою країни-агресора і що це злочин», але теза про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності людини, яка такий паспорт отримує, «є небезпечною та може бути використана російською пропагандою для додаткового залякування мешканців окупованих територій».