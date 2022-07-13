«Невдоволення місцевих зростає»: голова ОВА розповів про ситуацію на окупованій частині Харківщини

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів Радіо Свобода про ситуацію в окупованих районах області. Так, за його словами, у Балаклеї російські загарбники намагаються обмежити пересування та спілкування.

«Якщо ми візьмемо місто Балаклея, яке перебуває під окупацією , то зараз ворог намагається максимально обмежити пересування містом, розділивши місто на три умовні райони. Між якими пересуватися заборонено. Тому що невдоволення місцевого населення лише зростає. Окупанти намагаються максимально обмежити людей у спілкуванні, обмежити у пересуванні, щоб не було невдоволень», – сказав він.

Синєгубов нагадав, що в Куп’янську окупанти затримали мера Геннадія Мацегору, який раніше здав їм місто.

«Спочатку він почав з ними співпрацювати і один із перших, хто визнав окупаційний режим, і наразі його окупанти затримали. Це показник того як окупанти будуть вчиняти із зрадниками. Вони його використовують до певного періоду часу», – прокоментував він.

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Водночас голова області розповів, що окупанти створили власну в’язницю на базі одного з місцевих підприємств:

«На окупованій території створено на базі одного з промислових підприємств місцевий, умовно кажучи, концтабір – тюрма, де тримають людей, яких змушують співпрацювати із окупаційним режимом. Там періодично затримують голів місцевих територіальних громад, які не бажають співпрацювати із ворогом».

За даними голови ОВА, російські війська намагаються створити власну вертикаль «виконавчої влади» на окупованій території: так звані «міністерство освіти», «міністерство охорони здоров’я». Окупанти змушують місцевих фахівців працювати в цих органах, від чого ті «до останнього» намагаються утримуватися.

«Крім того, створені фільтраційні табори. У нас є інформація про такі табори на півночі, на північно-східному напрямку. У нас є такі люди, які виїхали через Росію, далі через Європу і незабаром вони повернуться в Україну, будемо з ними спілкуватися для того, щоб дізнатися, як вони пройшли цей шлях. При виїзді у них були вилучені і мобільні телефони, і документи. Цей шлях дуже важко проходити. У фільтраційних таборах людей тримають по декілька тижнів, з’ясовують їхню та їхніх родичів приналежність до ЗСУ, правоохоронних органів», – сказав Синєгубов.

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Він додав, що наразі є один напрямок, яким щотижня відбувається евакуація з окупованої частини області. У понеділок цим шляхом виїхали 1 200 людей, з них 300 – діти.

«Більшість – жінки. Цей напрямок поки що працює. Люди виїздять. Ми, умовно кажучи, не афішуємо де, коли і що відбувається, тому що ворог, за нашою інформацією, дуже сильно нервує. Бо їм треба тримати людей у себе у якості живого щита, у якості заручників. Їм для картинки потрібно показувати, що у них все добре, але перебувати на тих територіях вкрай важко і люди змушені виїжджати», – зазначив він.

Синєгубов вказав на те, що Росія не відмовилася від планів окупувати Харків і область, відтак місцева влада «працює, щоб бути готовими».

Наразі окуповані 30% Харківської області. Голова ОВА вказав на те, що на початку окупанти, зокрема, в районах Вовчанська і Куп’янська заявляли, що роздаватимуть російські паспорти. Втім, наразі цього не спостерігається.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та область. Частина регіону все ще окупована російськими військами.