Внаслідок російського обстрілу Золочева на Харківщині загинули дві людини – прокуратура

Російські війська обстріляли Золочів на Харківщині, внаслідок обстрілу загинули двоє людей – 74-річна жінка та 63-річний чоловік.

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, також внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку війська РФ зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків обстрілювали також райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Черкаські Тишки, Перемога, Питомник та Руська Лозова.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.