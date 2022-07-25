Война давно стала открытой. Почему Россия до сих пор играет в «республики»?

В Москве открыли так называемое «посольство ДНР», где собираются добиваться расширения списка стран, признавших вооруженное формирование отдельной страной. Зачем еще и это, если Кремль уже не ведет гибридную войну, а воюет на территории Украины открыто?



Посольство группировки «ДНР» в Москве открыли 12 июля: ему выделили один из этажей здания в Грохольском переулке. Поместили «в ряд» с настоящими странами: посольства Нидерландов, Ирландии и Японии...

«Кроме торжественной части в самой дипмиссии, куда должен был приехать глава МИД РФ Сергей Лавров, ожидался еще и вечерний прием в «Президент-отеле». Однако планы изменились, и вместо празднования журналистов пригласили лишь на брифинг во дворе посольства», – пишет «Коммерсант».

Глава так называемого министерства иностранных дел оккупацинной администрации Донецка Наталья Никонорова объяснила это ухудшением ситуации в самой «республике». Она упомянула гибель волонтеров в Шахтерске. «Совсем юные ребята» попали под обстрел, сказала Никонорова. Но известно, что на прошлой неделе в Шахтерске ВСУ уничтожили крупный склад боеприпасов, объявления о пропавших после этого военнослужащих «ДНР» до сих пор часто встречаются в лентах новостей.

Свои задачи в «посольстве» обозначили таким образом:

Доведение правдивой информации о том, что происходит в «республике». Расширение списка стран, признавших независимость «ДНР». Помощь гражданам.

У вооруженного формирования «ДНР» в России появился свой посол: Ольга Макеева. Она рассказала, что получила уже много обращений от людей: о проблемах с документами, поиске родственников, поступлении детей в школы и детские садики, поиске работы в России.

Перечисленные проблемы, действительно, самые распространенные среди выехавших в Россию жителей оккупированных территорий. Однако функции посольств обычных стран – это вопросы двусторонних отношений, выдача виз, правовая защита и поддержка граждан, составление договоров, ведение переговоров.

Помощь с оформлением документов, может быть частью работы так называемого посольства. А вот поиск работы, устройство детей в школу или сад – это уже явно забота самих беженцев и местной власти России.

Такие «посольства» уже были

Во-первых, это очередная попытка прибавить субъектности этому квазиобразованию, считает эксперт-международник Алексей Кафтан. Еще до того, как Россия признала захваченные части Донбасса государствами, подконтрольные ей группировки постоянно пытались как-то легитимизировать себя. Например, Кремль пробовал сделать их стороной переговоров в трехсторонней контактной группе.

Открывались и так называемые представительства в разных европейских странах, которые казывались потом пророссийскими общественными организации.

Каковы шансы на признание еще кем-то?

Из адекватных представителей мировой общественности никто не признает «ЛНР» и «ДНР» государствами, считает Алексей Кафтан. На данный момент группировки признали такие же не признанные миром образования, плюс полностью зависимый от Владимира Путина режим Башара Асада и Северная Корея.

Возможно, что какие-то страны, зависящие от России, также могут принять такое решение. Но не факт: например, Александр Лукашенко, считает аналитик, навряд ли решиться на такой шаг. Также в мире есть бедные страны, которые за деньги могут признать независимость группировок, полагает Кафтан: «У государства Науру был такой трюк. Сначала признать какие-то государства за определенные услуги, а потом отменить свое решение. Так было с Абхазией и Осетией».



Зачем посольство, если Россия уже открыто захватывает территории Украины?

Есть несколько мнений, но все они сводятся к тому, что пока в России нет окончательного решения – включать ОРДЛО в свой состав или оставить якобы независимыми. По мнению Алексея Кафтана, даже если так называемый референдум о вхождении в РФ в Донецке и Луганске проведут, это не означает, что будет сразу принято решение о включении: этот вопрос можно будет оттягивать до бесконечности, ведь выгоды от включения этих территорий в состав России просто нет.

Журналист Денис Казанский, который был представителем Украины в трехсторонней контактной группе до масштабного вторжения России, вообще считает, что псевдореферендум может и не состоятся. Об нем никто из официальных лиц России до сих пор не заявлял, и информация, которая появляется в СМИ с датой проведения 11 сентября, – сомнительна.

Самой России псевдореферендум к этому сроку не особо и нужен, считает Казанский. Возможно, эти слухи – часть шантажа, которым Украину хотят усадить за стол переговоров с невыгодными для нее условиями.

«Возможно, угрожают так – если вы не пойдете на переговоры, то мы присоединим Донбасс себе, и вы его никогда больше не получите, а если пойдете, то мы оставим его в виде «республики», которую когда-нибудь вы сможете обратно вернуть в свой состав», – рисует версию журналист.

Также возможно, что представительства, посольства и признание – лишь игра для жителей оккупированных территорий, которые верят, что именно присоединение к России спасет их от всех бед. Так как в последнее время и социальная, и военная обстановка на оккупированных территориях ухудшается, пропаганде нужно чем-то склонять людей на свою сторону.

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