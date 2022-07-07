Как в России ищут актеров для сюжетов о войне: рассказ бывшего телепродюсера

Радио Донбасс.Реалии пообщалось с бывшим продюсером одного из российских телеканалов, который рассказал, как и зачем сотрудники СМИ ищут актеров вместо реальных беженцев для съемок пропаганды о войне против Украины. Мы также нашли в медиаполе России как минимум два примера искажения реальных историй людей: в них незнакомым с географией Донбасса россиянам изображали пострадавшими от войны (конечно, от обстрелов ВСУ) города, где до сих пор не было боевых действий, кроме достреливающих иногда реактивных снарядов армии РФ и ракет.

Продюсерам легче найти актера, чем реального беженца: тем более, мало ли что настоящий человек с Донбасса может сказать, поясняет Радио Донбасс.Реалии механику работу пропаганды бывший сотрудник одного из российских телеканалов. После полномасштабного вторжения российской армии в Украину он прекратил сотрудничать с бывшими коллегами. Мы удостоверились, что этот человек действительно около десяти лет работал продюсером на российском ТВ, его имя мы не называем из соображений безопасности.

«Раньше мне казалось, что это просто развлечение домохозяек. Но сейчас с опозданием дошло, что это рабочий инструмент. Что ТВ – причина того, что люди готовы воевать. Я понял, что не могу быть частью этого огромного зла. Почему солдаты идут воевать? Смотрят телевизор и верят, что идут туда ради благого дела для всех. А ты – тот, кто рассказывает им, что они делают что-то хорошее. Мне кажется, это страшно», – говорит журналист. Он не занимался политическими ток-шоу, не рассказывал про войну, но все равно чувствует свою частичную ответственность за случившееся.

Несколько недель назад в медиа появился скриншот российского сайта по поиску работы. Авторы объявления искали актеров в массовку – работать на территории оккупированной части Донбасса.

«Сейчас стартует большое количество тв-шоу, где нужно много массовки, также нужны люди для съемок коротких репортажей. Выезд в "ДНР" и "ЛНР" (там и будет все сниматься) Люди нужны разных возрастов и внешностей», – говорилось в объявлении. Оплачивать данную «работу» обещали от 1300 рублей за смену – чуть больше 20 долларов по курсу ЦБ РФ.

Нам не удалось верифицировать объявление, проверив российские сайты вакансий (возможно, оно удалено, или является фейком), однако стоимость работы, по словам бывшего продюсера новостей, совпадает – продюсеры были готовы платить по 2000 рублей за актера, причем половину получал тот, кто его находил. Поиски проходили в нескольких чатах продюсеров российских СМИ, говорит собеседник.

«В начале войны (имеется в виду февраль 2022 – ред.) искали тех, кого вывезли из Донбасса в Ростовскую область. Искали людей, чтобы они рассказали, как им все понравилось. Через две недели в том же чате появилось сообщение, что ищут актеров и статистов, которые будут готовы рассказать, что они из Луганска и Донецка, за 2000 рублей. Вернее, за тысячу, потому что вторую тысячу получает то, кто его нашел. Искали 12 человек по 2 тысячи рублей и очень охотно мои коллеги-продюсеры и журналисты брали это предложение, искать актеров», – рассказывает экс-продюсер.

По его словам, если раньше подобным грешили только работники политических ток-шоу, то теперь искать актеров-героев приходится всем. Это и развлекательные, и социальные, и региональные проекты – продвижение «мессаджей» про «освобождение Донбасса» ведется повсеместно. Некоторые «коллеги» оправдывают себя тем, что реальные беженцы говорить не будут, да и контролировать их как актеров сценарием невозможно.

«Каждый день телеканалам «спускают» набор тем – о чем будут новости, о чем говорить на ток-шоу. Например, «спускают» тему о том, как хорошо Ростов принимает луганских беженцев. Шеф-редактор говорит, что нужно найти беженцев, и дает раскладку, как это должно выглядеть. Продюсер думает, где он возьмет этих людей? Времени на сюжет два дня, и он будет искать актеров. Тем более он не знает, что скажут настоящие люди из Луганска и Донецка? Вдруг скажут, что там было не так плохо, как рассказывают. А актер 100% скажет то, что тебе надо. Тем более, и шеф-редактор не задумывается, где продюсер возьмет таких людей, ему все равно – актеры это или нет», – говорит продюсер Донбасс.Реалиям.

Еще в начале марта медиа-проект «Петр и Мазепа» публиковал скриншоты российских видеосюжетов, которые доказывают – актеров используют для съемок пропаганды в разных городах Украины. Речь шла о съемках якобы счастливых украинцев в Херсоне и Харьковской области – герои сюжетов «мигрировали» из города в город.

Наш собеседник утверждает, что рефлексировать на тему собственного участия в пропаганде среди его коллег не принято, особенно среди тех, кто еще вчера занимался развлекательным контентом.

«Они не включаются в эту ситуацию. Воспринимают это как работу – надо найти актеров, которые что-то там расскажут. Основная масса не хочет задумываться или оправдывает себя тем, что Украина тоже врет. Проще думать, что это война пропаганды, чем что ты – абсолютное зло», – поясняет он поведение коллег. Уточняет, что не считает это оправданием такой работы. После 24 февраля он разорвал трудовые отношения с российскими медиа и готовится к окончательной иммиграции. До окончательного отъезда раскрывать свое имя он не хочет – боится за себя и за родственников.

«Я боюсь, что ко мне «постучат», что у моих родственников будут проблемы. И это тоже стыдно, честно говоря. Потому что других людей вообще убить могут, а ты боишься пост [в фейсбуке] написать? Дико жить с этим ощущением», – говорит продюсер.

Не там и не тогда: российские СМИ явно испытывают дефицит реальных историй

Радио Донбасс.Реалии отправились искать истории донбасских беженцев в России в RuTube – большая часть пропагандистских СМИ заблокированы на международном видеосервисе YouTube. Мы нашли, как минимум, две истории реальных людей с востока Украины, которые изложены манипулятивно и неполно.

Первая – про митинг в поддержку войны против Украины, который прошел в Ульяновске в апреле 2022 года. Автор сюжета находит среди митингующих девушку, которая представляется беженкой из Коминтерново, Донецкой области – в 2016 году селу к востоку от Мариуполя вернули историческое название Пикузы.

Переселенку зовут Дарья Пикуз. Корреспондент утверждает, что она еле перебралась в оккупированный Луганск, а затем в Россию, и теперь ей некуда возвращаться. Девушка подтверждает его слова, говоря, что дома все разрушено, и поэтому «нацизм нужно истреблять». Показывая на дочь Дарьи, автор отмечает, что только в Ульяновске на ее лице впервые за долгое время засияла улыбка.

Однако судя по странице Дарьи«ВКонтакте», девушка бежала из оккупированного Донбасса в Россию еще 8 лет назад, в 2014-м. Она заканчивала Мариупольский государственный университет, а когда началась война, переехала в Ростов-на-Дону. Именно там она работает с 2014-го года, если верить ее социальной сети. За прошедшие с начала войны годы Дарья путешествовала как минимум по России – у нее есть фотографии из Сочи, Кубани и Краснодарского края. На одной из фотографий весны 2019-го ее ребенок улыбается. Девочка давно в России, а возможно, и родилась там. Что делала Дарья в Ульяновске в апреле 2022-го? Возможно, специально приехала на митинг, возможно переехала из Ростова в Луганск – последние фото «ВКонтакте» как раз оттуда, – а затем вернулась в Россию.

Вторая история - о реальном беженце из Хабаровска. Сергей Гирин родился в этом российском городе в 1985 году, а через год с родителями переехал в Краматорск, рассказывает авторка сюжета, который вышел неделю назад на региональном телеканале «6ТВ Хабаровский край».

В 2014 году он бежал в Россию, а в 2018 – вернулся в Украину, если верить автору сюжета. Впрочем, упоминание об этом есть и на странице Сергея «ВКонтакте» – друзья просят его московский номер. Краматорск находился под властью российских гибридных сил до 5 июля 2014 года – меньше двух месяцев.

Авторка говорит, что обратно в Россию Сергей выехал, когда Краматорск начали обстреливать. По ее словам, обстреливали город украинские военные, однако это очевидно не так: Краматорск находится под контролем Украины, 8 апреля район железнодорожного вокзала города обстреляла российская баллистическая ракета типа «Точка-У», убив 57 и ранив больше сотни человек, которые ждали эвакуацию. Краматорск и сегодня находится под контролем Украины – обстреливать его могут только со стороны российской армии дальнобойной артиллерией и ракетами.

При этом, на территорию России действительно бежали от войны многие жители разрушенных агрессией Кремля городов. Как реально складываются их судьбы непосредственно в РФ и на контролируемых ей землях, читайте в материале:

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