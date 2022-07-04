Как живет Донецк, пока Россия занята захватом других городов

Мобилизация, вода в ведрах, закрытые на замок бомбоубежища и обстрелы с близкого расстояния. Такой логический ряд описывает будни Донецка сегодня. С момента масштабного российского вторжения в Украину оккупированный город отошел на второй план как в украинских медиа, так и в российских. Последние сейчас больше внимания уделяют тому же Мариуполю. Чем живет оккупированный областной центр, пока Кремль осуществляет большое наступление на остальную часть Украины?



Донецк стал действительно небезопасным. В последнее время снаряды прилетают фактически во все районы города. Хотя до этого, начиная с 2015 года, большинство районов города жили вполне обычной жизнью: иногда прилетало на западные окраины, которые прилегали к линии соприкосновения, но большая часть города этого даже не слышала.

Откуда огонь по Донецку

Как обычно, пропаганда целиком и полностью вину за обстрелы Донецка возлагает на ВСУ. Так ли это?

Естественно, что армия Украины ведет огонь по оккупированным территориям, где находятся склады с боеприпасами, горючим и техникой, говорит представитель Донецка в бывшей трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Вот попадание в один из складов боеприпасов недавно:



Но обстреливать город хаотично украинской стороны нет ни мотивов, ни возможности – она испытывает дефицит артиллерийских снарядов, и на всех участках фронта от их эффективного использования зависят жизни военных.

Тем временем по жилому сектору Донецка есть достаточно много «странных прилетов». Многие местные жители обратили внимание, что с момента выстрела до разрыва проходит пару секунд, то есть это выстрелы с близкого расстояния. Как, например, на этом видео:

По мнению Сергея Гармаша, подконтрольные России группировки специально обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы создать в городе гуманитарную катастрофу, обвинить в ней союзные западные правительства, а потом кричать об этом на весь мир, чтоб остановить поставки Украине современных вооружений.

Не попадешь в убежище

В городе, на который Россия осуществила агрессию еще 8 лет назад и который до сих пор стоит на линии соприкосновения, нет нормального доступа в бомбоубежище или хотя бы подвалы.

Часть укрытий стали частной собственностью и просто закрыты. На этом видео жительница города рассказала российским пропагандистам о ситуации с укрытием в ее доме:

Интересно, что эту информацию изначально подхватили многие российские ресурсы, однако вскоре дружно удалили. А так называемый «глава администрации Донецка» Алексей Кулемзин обвинил издание «Известия» в публикации «проукраинского фейка».

Мобилизация оккупированных людей

В феврале-марте в Донецке, как и в других городах ОРДЛО, шла тотальная мобилизация местных в армию России. Сначала позабирали работников коммунальных предприятий, школ, ПТУ, университетов. Потом устроили облавы на тех, кого не смогли достать через так называемых чиновников.

Из-за незаконной мобилизации в вооруженные формирования для войны с Украиной попали десятки тысяч людей. Сама оккупационная администрация РФ в Донецке признает потери на уровне 2 тысяч убитыми и почти 9 тысяч ранеными. Из Луганска цифр нет. Многим, чтобы не попасть на войну, пришлось прятаться – жить у знакомых, по-минимуму выходить на улицу.

Но где-то к маю мужчин на улицах Донецка стало больше. А патрулей меньше. Стали выдавать «бронь» и наблюдалась определенная либерализация в этом вопросе. Некоторым мужчинам даже удалось выехать за пределы ОРДЛО.

«На пункте пропуска «Успенка» пропустили. Если нет патрулей из военкомата, то особо не задерживают. Главное на облавы не попадать. Нужно следить за группами городскими – там обычно пишут, где патрули», – рассказал житель Донецка, которому удалось выехать.

Однако в конце июня ситуация изменилась. В городах вновь появились в большом количестве патрули:

А пропускать через границу перестали даже тех, у кого есть «бронь».

«Три дня назад перестали выпускать мужчин. Нашего знакомого вернули из «Успенки». У него «бронь», но пограничники сказали, что в республике новая волна мобилизации. А его жену выпустили. Еще одного знакомого, у которого тоже «бронь», вызвали. Домой не возвращался. Надеемся, как-то сообщит о себе», – рассказала жительница Донецка.

Не все жители оккупированных городов беспрекословно подчиняются патрулям:

Об усилении мобилизации можно судить и по тому скандалу, который произошел в пятницу возле так называемой академии «МВД ДНР». Родители студентов протестуют против отправки детей на войну с Украиной. Судя по тому, что говорится на видео, как минимум часть студентов уже отправляли в зону боевых действий. В частности, в Мариуполь.

Интересно, что в большинстве своем жители Донецка не скрывают свою ненависть к Денису Пушилину, руководящему администрацией Кремля в городе: в том числе, и за незаконную мобилизацию. Однако многие из них продолжают поддерживать действия России.



«Что такое вода?»

Воды в Донецке практически нет с начала полномасштабного вторжения. Оккупационная администрация заявляет, что в результате боев разрушены насосы в районе Горловки и Ясиноватой. Из-за этого вода из канала Северский Донец-Донбасс прекратила заходить в ОРДЛО вообще.

Воду в город качают из нескольких резервных водохранилищ. А в дома подают по 2 часа раз в несколько дней – но до некоторых дончан она не доходит совсем, например, на верхние этажи или на окраинах.



«Стабильно вода идёт только в центральном Ворошиловском районе, а самыми проблемными районами являются Будёновский и Пролетарский. Там воду дают раз в 3 дня, но она не доходит даже до 2 этажа многоквартирных домов. Для сравнения в Киевском районе вода по расписанию и доходит до всех этажей. Люди вынуждены справляться с этой ситуацией подручными средствами. Жители многоэтажек спускаются на нижние этажи и по очереди набирают воду или проводят шланг из подвала. Лично у нас в доме, в Будёновском районе, не всегда есть вода и мы вынуждены брать «кравчучку», ставить ведра и идти по другим домам», – рассказывает житель Донецка.



Стирают вещи дончане вручную или заливают воду в стиральные машины из бутылок. По цвету она иногда напоминает персиковый сок.

Оккупационная администрация призывает рационально использовать воду: говорит, в высотках ее не хватает, потому что в частном секторе поливают огороды (а без них прожить с ценами ОРДЛО непросто). В городских чатах на вопрос, у кого есть вода, иронизируют, как могут:

- Что такое вода?

- Харцызск: вода есть, приходите помыться

Подконтрольная России власть обещают построить водопровод к Ольховскому и Ханженковскому водохранилищам. А главарь группировки Денис Пушилин обратился к Путину с просьбой ускорить спецоперацию на севереобласти, чтобы захватить Славянск, где находится исток канала Северский Донец-Донбасс. Алексей Виноградов, Роман Севрюков ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

- Хорошая попытка, военком