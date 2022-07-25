У Донецьку планують «референдум» з результатом 70% за приєднання до Росії

Підконтрольне Кремлю угруповання «ДНР» планує проведення «референдуму» на всій території Донецької області з результатом 70% голосів за приєднання до РФ. Відповідне завдання прописане у «Стратегії підготовки і проведення референдуму про вступ «ДНР» до складу Російської Федерації».

Цей документ журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» отримали від своїх джерел в одному з розвідувальних органів України. Згідно з ним, «голосувати» планують за допомогою так званої «мітки виборця» ‒ це коли на вказівний палець наносять чорнило, яке кілька діб не стирається. Мовляв, це «ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані».

Зараз на окупованих територіях формують списки виборців, у тому числі через центри видачі гуманітарної допомоги, та створюють виборчі комісії. Зокрема заплановане використання так званих «вуличних виборчих комісій», розміщених у наметах.

У цій «Стратегії» розписані декілька етапів так званої pr-кампанії, однак дати псевдореферендуму немає. За інформацією джерела один із варіантів, який розглядає Росія ‒ 11 вересня.

Щодо півдня України, згідно з даними «Донбас Реалії», проблема, яку визнає окупаційна влада, «для звернення до президента Росії (про приєднання до РФ ‒ ред.) потрібен орган, який створює видимість широкого народного волевиявлення». Його ще потрібно створити. Наприклад, у Запорізькій області є вже декілька варіантів назви ‒ «народна рада», «народні збори», «народний собор».

Російські сили на окупованих територіях нині призначають свою «псевдовладу», є повідомлення про наміри організувати нам незаконні референдуми про «приєднання до РФ» та видачу російських паспортів жителям цих територій.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наразі обговорюють питання про запровадження кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта на окупованій території.

Водночас правозахисники раніше заявили, що документування паспортами РФ є «свідомою політикою країни-агресора і що це злочин», але теза про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності людини, яка такий паспорт отримує, «є небезпечною та може бути використана російською пропагандою для додаткового залякування мешканців окупованих територій».