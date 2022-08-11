Естонія перестане впускати в країну громадян Росії за виданими нею візами

Через тиждень Естонія перестане дозволяти в’їзд до країни громадянам Росії із виданими нею шенгенськими візами, повідомив на пресконференції міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу, його цитує видання Delfi.

За його словами, візи залишаться чинними, але їхні власники підпадуть під санкції і їм відмовлятимуть у в’їзді. Це не стосується віз, виданих іншими країнами Шенгенської угоди. Однак наступного тижня уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Рейнсалу розповів про винятки з цього рішення, вони будуть зроблені для:

осіб, які працюють у дипломатичному представництві;

осіб, чия робота пов’язана з міжнародними перевезеннями;

осіб, прибуття яких пов’язане з гуманітарними причинами;

осіб, які відвідують родича, що живе в Естонії;

осіб, які мають право на вільне пересування в ЄС.

При цьому уряд Естонії переглянув рішення щодо студентів із Росії, в яких види на проживання закінчуються раніше за термін навчання (таких близько 50 осіб). Їм продовжать ВНП на рік.

Раніше стало відомо, що кілька країн Євросоюзу запропонували обговорити заборону на видачу шенгенських віз громадянам Росії на зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу, яка відбудеться наприкінці серпня.

Представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

За його словами, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент.

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія та Фінляндія. Євросоюз із 26 лютого призупинив спрощений візовий режим із Росією. Посольства та візові центри низки європейських країн обмежили або повністю припинили оформлення короткострокових шенгенських віз для росіян.

Водночас у Єврокомісії виключили повне припинення видачі віз росіянам, оскільки це суперечить нормам ЄС.