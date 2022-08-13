Україна не пропонує Заходу відмовляти російським громадянам у політичному притулку – Кулеба

Заклик закрити кордони для громадян Росії не означає відмову у в’їзді до західних країн для політичного притулку чи з гуманітарних міркувань – про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 серпня.

Про це він зазначив у своєму твітері, коментуючи критику такої ініціативи з боку, зокрема, опозиційно налаштованих до Кремля росіян.

«Росіяни, яким не подобається перспектива втратити можливість туристичних поїздок до Європи, можуть спрямувати свої скарги Кремлю та 70% своїх співгромадян, які підтримують війну. Ніхто не пропонує заборонити в’їзд тим небагатьом росіянам, яким може бути потрібен політичний притулок чи гуманітарний в’їзд», – заявив голова МЗС.

Представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

Читайте також: Голови МЗС ЄС обговорять скасування туристичних віз для громадян Росії наприкінці місяця

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія та Фінляндія. Євросоюз із 26 лютого призупинив спрощений візовий режим із Росією. Посольства та візові центри низки європейських країн обмежили або повністю припинили оформлення короткострокових шенгенських віз для росіян.

Водночас у Єврокомісії виключили повне припинення видачі віз росіянам, оскільки це суперечить нормам ЄС.