У Естонії затримали російських журналістів і заборонили їм в’їзд до ЄС на три роки

Співробітникам російського видання «Известия» Ксенії Солдатовій та Дмитру Тимофєєву, яких затримали в Естонії, анулювали візи та заборонили в’їзд до Євросоюзу на три роки. Про це повідомила російська служба Радіо Свобода з посиланням на газету.

«Віза визнана недійсною, рішення ухвалені на підставі таких причин: умови та мета передбачуваного перебування не були розпізнані», – цитує документ видання.

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Солдатову та Тимофєєва затримали 12 серпня під час їхньої поїздки на поїзді з Нарви до Таллінна. Газета «Известия» стверджує, що вони перебували в Естонії як туристи, але «не змогли проігнорувати останні події» і вирішили підготувати матеріали про обмеження видачі віз росіянам та позбавлення танка Т-34 статусу пам’ятника.

Начальник прикордонного управління Східної префектури Урмас Ельмі заявив, що затримані росіяни здійснювали пропагандистську діяльність.

«Сьогодні близько полудня двоє громадян Росії, 30-річна жінка та 40-річний чоловік, в’їхали до Естонії через прикордонний перехід Нарва. На кордоні вони пред’явили шенгенські візи, видані Італією та Фінляндією, і заявили, що перебувають у туристичній поїздці. Потім чоловік та жінка попрямували до танка в Нарві і почали там вести роботу в пропагандистських цілях, потім у Нарві вони сіли в поїзд і поїхали у бік Таллінна, але в Йихві до поїзда під’їхав поліцейський патруль, зняв росіян з поїзда і відвіз чоловіка і жінку в поліцейську дільницю для перевірки», – цитує Ельмі регіональний портал Delfi.

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Видання зазначає, що робота під час поїздок із туристичними цілями є порушенням візового режиму.

11 серпня влада Естонії ухвалила рішення закрити кордони для росіян з виданими країною шенгенськими візами. Це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не торкається віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони. Однак наступного тижня уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в’їзд усім громадянам Росії.