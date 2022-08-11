«Це війна Путіна» – Шольц пояснив, чому не підтримує ідею припинення видачі віз громадянам РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він «важко» сприймає ідею про повне припинення видачі віз для громадян Росії. Про це повідомляє агентство dpa.



«Це війна [президента Росії Володимира] Путіна, тому я дуже важко сприймаю цю ідею», – сказав він журналістам у Берліні.



На думку Шольца, відповідальність за початок воєнних дій в Україні не на простих росіянах, а на керівництві країни. Про це він говорив, відповідаючи на запитання про пропозицію припинити видачу віз Росії. Якби санкції були спрямовані проти всіх, включаючи невинних, то це послабило б їхню ефективність, сказав німецький політик.



Канцлер Німеччини заявив про особисту відповідальність президента Росії Володимира Путіна за війну в Україні. Він засудив ймовірні воєнні злочини, скоєні Росією, але не відповів на запитання, чи несе російський президент відповідальність за них і чи він має бути притягнутий до суду.



Євросоюз, як повідомив канцлер ФРН, має намір продовжити санкційний тиск на Росію, а Німеччина продовжить підтримувати Україну озброєнням та фінансами.



«Ми підготували себе до того, що ця війна вплине на весь світ, звичайно, включаючи Європу та нашу країну», – сказав він.

Кілька країн Євросоюзу запропонували обговорити заборону на видачу шенгенських віз громадянам Росії на зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу, яка відбудеться наприкінці серпня.

Представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

За його словами, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент.

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія та Фінляндія. Євросоюз із 26 лютого призупинив спрощений візовий режим із Росією. Посольства та візові центри низки європейських країн обмежили або повністю припинили оформлення короткострокових шенгенських віз для росіян.

Водночас у Єврокомісії виключили повне припинення видачі віз росіянам, оскільки це суперечить нормам ЄС.