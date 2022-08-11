Кулеба відреагував на заяву Шольца про «війну Путіна»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що не президент Росії Володимир Путін, а російські солдати приїжджають в Україну, щоб «вбивати, мучити та знищувати».

«Це війна Росії, а не лише Путіна. Не Путін, а справжні російські солдати приїжджають із РФ, щоб вбивати, мучити і знищувати. Росіяни переважною більшістю підтримують війну, вітають ракетні удари по українських містах та вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією», – написав він у твіттері.

1 1 серпняканцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на запитання про пропозицію припинити видачу віз громадянам Росії, заявив, що відповідальність за початок воєнних дій в Україні не на простих росіянах, а на керівництві країни.



«Це війна [президента Росії Володимира] Путіна, тому я дуже важко сприймаю цю ідею», – сказав він журналістам у Берліні.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії наприкінці серпня.

Представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

За його словами, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент.

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія та Фінляндія. Євросоюз із 26 лютого призупинив спрощений візовий режим із Росією. Посольства та візові центри низки європейських країн обмежили або повністю припинили оформлення короткострокових шенгенських віз для росіян.

Водночас у Єврокомісії виключили повне припинення видачі віз росіянам, оскільки це суперечить нормам ЄС.