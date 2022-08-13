Литва підтримала пропозицію щодо заборони в’їзду до ЄС громадянам Росії

Литва підтримує рішення влади Естонії заборонити російським громадянам в’їзд до країни. У Міністерстві закордонних справ Литви вважають, що візові обмеження діють більш ефективно, якщо вони ухвалюються на рівні блоку, повідомляє видання BNS.

«Литва послідовно виступає за санкції проти агресивних держав і дотримується позиції, що обмеження працюють ефективніше, якщо вони застосовуються на рівні ЄС», – цитує BNS заяву представника МЗС.

Раніше Естонія оголосила, що закриє кордон для громадян Росії з виданими країною шенгенськими візами. Це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не торкається віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони. Однак наступного тижня уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Чехія також підтримала заклики заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна добиватиметься консенсусу з цього питання на зустрічі голів МЗС Євросоюзу наприкінці серпня у Празі. Така заборона може бути внесена до чергового пакету санкцій ЄС проти Росії.

Представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

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