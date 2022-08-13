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Литва підтримала пропозицію щодо заборони в’їзду до ЄС громадянам Росії

Представники української влади раніше закликали Захід закрити кордони для російських громадян

Литва підтримує рішення влади Естонії заборонити російським громадянам в’їзд до країни. У Міністерстві закордонних справ Литви вважають, що візові обмеження діють більш ефективно, якщо вони ухвалюються на рівні блоку, повідомляє видання BNS.

«Литва послідовно виступає за санкції проти агресивних держав і дотримується позиції, що обмеження працюють ефективніше, якщо вони застосовуються на рівні ЄС», – цитує BNS заяву представника МЗС.

Раніше Естонія оголосила, що закриє кордон для громадян Росії з виданими країною шенгенськими візами. Це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не торкається віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони. Однак наступного тижня уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Чехія також підтримала заклики заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна добиватиметься консенсусу з цього питання на зустрічі голів МЗС Євросоюзу наприкінці серпня у Празі. Така заборона може бути внесена до чергового пакету санкцій ЄС проти Росії.

Представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

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