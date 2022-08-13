Російські ЗМІ повідомили про «ажіотажний попит» у Росії на шенгенські візи

У Росії виник «ажіотажний попит» на оформлення шенгенських віз, кількість звернень до профільних агентств підскочила на 40%, пише видання «Комерсант», посилаючись на свої джерела на туристичному ринку.

У матеріалі йдеться про те, що ситуація пов’язана із закликами обмежити російським громадянам видачу шенгенських віз і «негативним інформаційним фоном».

«Мандрівники прагнуть оформити документи заздалегідь», – сказав один зі співрозмовників видання. Інше джерело «Комерсанта» відзначило, що йдеться в основному про туристів, які діють самі чи через візові агенції. Керівниця корпоративного відділу однієї з них Марина Широкова повідомила, що кількість заявників зросла на 40% за останні два тижні. «Особливо це відчувалося наприкінці тижня, на тлі заяв естонської влади», – додала Широкова.

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У публікації «Комерсанта» йдеться також про те, що переважно громадян Росії цікавить відвідування популярних курортних напрямків – Франції, Іспанії, Італії та Греції. Але через обмежене авіасполучення багато туристів добираються туди через Фінляндію і балтійські країни.

Представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

12 серпня у своєму черговому вечірньому зверненні Володимир Зеленський запропонував тим, кого в Росії переслідують, звертатися за статусом біженців.

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія.

Естонія оголосила, що закриє кордон для громадян Росії з виданими країною шенгенськими візами. Це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не торкається віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони. Однак наступного тижня уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Чехія також підтримала заклики заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна добиватиметься консенсусу з цього питання на зустрічі голів МЗС Євросоюзу наприкінці серпня у Празі.

Німеччина дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю. Єврокомісія виключила повне припинення видачі віз громадянам Росії, оскільки це суперечить нормам ЄС.