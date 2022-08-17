Литва і Данія підтримують загальноєвропейську заборону на видачу віз громадянам Росії – ЗМІ

Міністри закордонних справ Литви та Данії підтримують заборону туристичних віз для громадян Росії, повідомляє агенція DPA.



«В ідеалі це має бути рішення на європейському рівні, яке б просто скасувало дійсність цих віз, і всі припинили б їх видавати», – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, чия країна межує з російським Калінінградом.



Литва вже значною мірою призупинила видачу віз і посвідок на проживання росіянам у відповідь на вторгнення в Україну. Але Ландсбергіс сумнівається в ефективності окремих заходів, заявивши, що громадянам Росії все одно буде дозволено в’їжджати в країни за візами, виданими іншими країнами ЄС.

«Громадянин Росії сьогодні може отримати візу в консульстві Німеччини в будь-якому російському місті, де є консульство, і поїхати через Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву чи Польщу туди, куди він хоче поїхати на відпочинок», – сказав він, повідомляє агенція BNS. Саме тому потрібне загальноєвропейське рішення, додав він.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, країну якого відвідують дуже мало російських туристів порівняно з Фінляндією, погоджується з необхідністю скоординованої відповіді ЄС, але буде діяти самостійно за необхідності.

«Якщо спільного рішення не вийде, ми вивчимо з датської сторони можливість введення обмежень для скорочення кількості російських туристичних віз, – сказав він агентству Ritzau. – Я вважаю ганебним те, що російські туристи можуть засмагати і жити в розкоші на півдні Європи, а українські міста розбомблені до невпізнання».

Кофод додав, що він наполягатиме на спільному європейському рішенні. На його думку, це мало б найбільший ефект.

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія.

Наприкінці серпня міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії.

Естонія оголосила, що закриє кордон для громадян Росії з виданими країною шенгенськими візами. Це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не торкається віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони. Однак уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Чехія також підтримала заклики заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна добиватиметься консенсусу з цього питання на зустрічі голів МЗС Євросоюзу наприкінці серпня у Празі.

Німеччина дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю. Єврокомісія виключила повне припинення видачі віз громадянам Росії, оскільки це суперечить нормам ЄС.