Прем’єр Латвії: дозвіл на проживання для громадян РФ продовжуватимуть лише в рідкісних випадках

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що для громадян Росії тимчасовий дозвіл на проживання в країні продовжуватиметься лише в окремих рідкісних випадках. За його словами, такої домовленості досягла владна коаліція.

Якими будуть ці випадки, Каріньш не уточнив, додавши лише, що кожен із них розглядатиметься індивідуально. Крім того, як заявив прем’єр, громадянам Росії треба буде довести свою «антивоєнну позицію».

У Міністерстві закордонних справ Латвії пояснили, що до виняткових випадків можуть бути віднесені шлюби з громадянами Латвії.

Представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

За його словами, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент.

Влади Латвії, Литви й Естонії тією чи іншою мірою підтримали обмежувальні заходи проти громадян Росії. Так, напередодні президент Латвії Егілс Левітс закликав анулювати видані посвідки на проживання та візи тим громадянам РФ, хто підтримує війну Росії в Україні.

Невелика, але зростаюча кількість членів Європейського союзу публічно закликала або обмежити, або повністю заборонити поїздки російських туристів у Європу у відповідь на війну.

Найбільші члени ЄС, включаючи Німеччину, поки що виступають проти цієї ідеї, хоча Чехія, яка зараз головує в Євросоюзі, пообіцяла продовжити обговорення цього питання.