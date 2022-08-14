Зеленський: громадяни держави-терориста мають відчути свою частину відповідальності за війну

Громадяни Росії мають відчути свою частину відповідальності за повномасштабну війну, яку їхня держава веде проти України, заявив український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 серпня.

«Працюємо над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається. Дискусія про візові обмеження у Європі для власників російських паспортів щодня розширюється, до неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою це має привести до відповідних рішень», – сказав голова держави.

За його словами, громадяни Росії мають виступити проти війни, бо «коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті».

«А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна «завжди прагнула й прагне» миру і багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну і звільнити українську землю від окупації. «Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе», – заявив президент.

Представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

За його словами, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент.

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія.

Наприкінці серпня міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії.

Естонія оголосила, що закриє кордон для громадян Росії з виданими країною шенгенськими візами. Це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не торкається віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони. Однак наступного тижня уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Чехія також підтримала заклики заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна добиватиметься консенсусу з цього питання на зустрічі голів МЗС Євросоюзу наприкінці серпня у Празі.

Німеччина дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю. Єврокомісія виключила повне припинення видачі віз громадянам Росії, оскільки це суперечить нормам ЄС.