У Польщі працюють над рішенням, яке дозволить заборонити видачу шенгенських віз громадянам Росії

Польща розглядає можливість запровадження візових обмежень для громадян Росії, повідомив польському інформаційному агентству PAP заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик.

Заступник міністра закордонних справ сказав, що Польща виступає за подальше застосування ЄС санкцій проти Росії, зокрема призупинення візового режиму для громадян Росії.

«Однак великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди, виступають проти цього, – сказав він. – У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян Російської Федерації, Польща працює над новим рішенням».

Він додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими країнами-членами, та зазначив, що Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія та Словаччина мають подібний погляд на ці питання.

«Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні», – каже заступник глави МЗС Польщі.

Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, зокрема водії вантажівок, дипломати, а також особи з «картою поляка».

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія.

Наприкінці серпня міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії.

Естонія оголосила, що закриє кордон для громадян Росії з виданими країною шенгенськими візами. Це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не торкається віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони. Однак наступного тижня уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Чехія також підтримала заклики заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна добиватиметься консенсусу з цього питання на зустрічі голів МЗС Євросоюзу наприкінці серпня у Празі.

Німеччина дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю. Єврокомісія виключила повне припинення видачі віз громадянам Росії, оскільки це суперечить нормам ЄС.