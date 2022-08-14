Президент Латвії пропонує анулювати посвідки на проживання і візи тим, хто підтримує вторгнення Росії в Україну

Президент Латвії Егілс Левітс закликав переглянути й анулювати вже видані посвідки на проживання і візи тим, хто підтримує російське вторгнення в Україну.

«Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їхня невиправдана щедрість у видачі посвідок на проживання російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створили ризики безпеці і сприяли двомовності. Настав час провести ревізію наслідків цієї невдалої і небезпечної політики», – сказав Левітс, виступаючи 13 серпня на зустрічі постраждалих від політичних репресій в Ікшкілі.

Латвія перестала видавати туристичні візи росіянам із 24 лютого. У майбутньому посвідки на проживання не слід видавати резидентам країни, які мають намір прийняти російське громадянство, вважає Левітс. «Вони повинні будуть залишити нашу країну», – цитує його слова видання Delfi.

Напередодні МЗС Литви підтримало ухвалене цього тижня рішення влади Естонії заборонити громадянам Росії в’їзд до країни за шенгенськими візами, виданими цією країною. У МЗС Литви вважають, що візові обмеження діють більш ефективно, якщо вони ухвалюються на рівні ЄС.

Польща також опрацьовує можливість припинення угоди про спрощений візовий режим із Росією на загальноєвропейському рівні, незважаючи на позицію «великих країн – членів».

Нині проти такого кроку виступають Німеччина, Франція і Нідерланди. Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик зазначив, що позицію Варшави поділяють Литва, Латвія, Естонія, Чехія і Словаччина. Він також додав, що Польща вже кілька місяців не видає росіянам туристичні візи.

Міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії наприкінці серпня.

Представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

За його словами, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент.