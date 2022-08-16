Фінляндія різко скоротить видачу туристичних віз громадянам Росії

Фінляндія заявила, що скоротить кількість виданих російським громадянам туристичних віз на 90 відсотків на тлі зростання невдоволення війною Росії проти України.

Рішення, про яке 16 серпня оголосив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, є останнім із низки кроків країни у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Виступаючи перед журналістами в Гельсінкі, Хаавісто сказав, що з 1 вересня кількість російських туристичних віз буде скорочена до 10 відсотків від поточного обсягу.

«Видачу туристичних віз повністю не припинять, але їх кількість буде значно скорочена», – заявив він.

За словами міністра, якого цитує фінська телерадіомовна корпорація Yle, у пріоритеті будуть заявники, які бажають відвідати Фінляндію за сімейними обставинами, для навчання чи роботи.

За даними громадського мовника Yle, Фінляндія наразі обробляє близько 1000 російських візових заявок на день.

Хаавісто додав, що Фінляндія також розгляне можливість створення спеціальної гуманітарної категорії віз, яка може допомогти журналістам або працівникам неурядових організацій.

Невелика, але зростаюча кількість членів Європейського союзу публічно закликала або обмежити, або повністю заборонити поїздки російських туристів у Європу у відповідь на війну.

Найбільші члени ЄС, включаючи Німеччину, поки що виступають проти цієї ідеї, хоча Чехія, яка зараз головує в Євросоюзі, пообіцяла продовжити обговорення цього питання.

Після десятиліть дотримання нейтрального, позаблокового військового статусу Фінляндія вирішила стати членом НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Громадська думка Фінляндії лише за кілька місяців змінилася на користь приєднання до альянсу.

Швеція вирішила приєднатися до НАТО, і наразі 20 із 30 членів альянсу схвалили членство двох країн.

«Це неправильно, що громадяни Росії можуть в’їжджати в Європу, в Шенгенську зону, бути туристами... поки Росія вбиває людей в Україні. Це неправильно», – заявила 15 серпня прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

За його словами, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент.

Наприкінці серпня міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії.