Шойгу назвав ідею заборони громадянам РФ в’їзду до ЄС «проявом нацистської політики»

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу називає ідею заборони російським громадянам в’їзду до Євросоюзу «проявом нацистської політики».



«Сьогодні ми спостерігаємо ще один яскравий прояв нацистської політики, коли з високих європейських трибун активно просувається русофобська ідея заборонити всім російським громадянам в'їзд до країн Євросоюзу», – сказав Шойгу, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія.

Наприкінці серпня міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії.

Естонія оголосила, що закриє кордон для громадян Росії з виданими країною шенгенськими візами. Це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не торкається віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони. Однак уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Чехія також підтримала заклики заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна добиватиметься консенсусу з цього питання на зустрічі голів МЗС Євросоюзу наприкінці серпня у Празі.

Німеччина дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю. Єврокомісія виключила повне припинення видачі віз громадянам Росії, оскільки це суперечить нормам ЄС.