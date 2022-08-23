США не будуть запроваджувати заборону на видачу віз росіянам – представник Держдепартаменту

Представник Державного департаменту США повідомив 22 серпня, що Сполучені Штати не мають наміру запроваджувати заборону на видачу американських віз громадянам Росії. Він заявив, що необхідно розрізняти російську владу і її дії в Україні і простих росіян.

У Державному департаменті підкреслили, що відмова всім росіянам в отриманні віз відрізала б шляхи безпеки для російських дисидентів і всіх, хто зазнає переслідувань у Росії. Заяву цитує телеканал CNN.

Представник відомства сказав, що візові обмеження стосуватимуться або вже торкнулися російських чиновників і тих, хто причетний до їхніх рішень. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого в списки санкцій США внесені понад п’ять тисяч громадян Росії, і ці списки будуть поповнюватися.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії. Латвія, Чехія та Естонія призупинили видачу росіянам шенгенських туристичних віз, Фінляндія оголосила, що обмежить їхню кількість.

За заборону видачі віз громадянам Росії на рівні всієї шенгенської зони виступили Латвія, Литва, Естонія та Чехія. Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, висловилися проти такого заходу. Ідею заборонити видачу віз росіянам не підтримав і верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

Питання про шенгенські візи для російських громадян на рівні Євросоюзу обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться наприкінці серпня у Празі.