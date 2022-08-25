У ЄС можуть не заборонити видачу віз для громадян Росії, але ускладнити їх отримання – ЗМІ

Росіянам, які подорожують до Європейського Союзу, доведеться платити більше та долати додаткові бюрократичні труднощі, щоб отримати короткострокову візу – це передбачає компромісне рішення щодо візових обмежень, повідомляє Bloomberg.



За даними видання, компромісне рішення передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, збільшення строків оформлення віз та кількості необхідних документів.

Але, за словами чеського міністра закордонних справ Яна Ліпавського, уряд Чехії, який зараз головує в ЄС, запропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією та Білоруссю на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі наступного тижня.



За підсумками цієї зустрічі не будуть оприлюднювати офіційного рішення.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії. Латвія, Чехія та Естонія призупинили видачу росіянам шенгенських туристичних віз, Фінляндія оголосила, що обмежить їхню кількість.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, Угорщина, висловилися проти такого заходу. Ідею заборонити видачу віз росіянам не підтримав і верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. Німеччина також дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю.