Зеленський закликав Захід закрити кордони для громадян РФ у відповідь на підготовку «референдуму» в Херсоні

Посилення санкцій проти Росії може допомогти зупинити підготовку псевдореферендуму в окупованому Херсоні – про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю американському виданню The Washington Post, оприлюдненому 16 серпня.

Таким чином він відповів на питання про те, яка допомога західних партнерів наразі потрібна Україні, аби запобігти проведенню «референдуму».

Зеленський вказав на те, що псевдореферендум буде черговим порушенням міжнародно визнаних кордонів України, відтак Захід має підстави закрити свої кордони для російських громадян.

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«У цих санкціях немає нічого, що відбирало б майно чи людське життя. Я з самого початку сказав, що вважаю, що найважливіші санкції – це закрити кордони, тому що вони забирають чужу територію. Ну нехай живуть у своєму світі, поки не змінять свою філософію. Тому країни закривають кордони та накладають ембарго на енергетичні ресурси. Моя особиста думка, що все інше слабше», – сказав голова держави.

Він додав, що російські громадяни, незалежно від того, підтримують вони політику Кремля чи ні, відправляють своїх дітей вчитися до західних навчальних закладів.

«Вони кажуть: «о, ми не маємо до цього стосунку, всі люди не можуть нести відповідальність». Можуть. Вони обрали цих людей і тепер не борються з ними, не протистоять їм, не кричать на них. Росіяни, які публічно виступили проти війни – це поодинокі випадки, і ці люди в тюрмах», – аргументував Зеленський.

Він назвав закриття кордонів єдиним способом вплинути на президента Росії Володимира Путіна, висловивши думку, що той «не має іншого страху, окрім страху за власне життя».

«А його життя залежить від того, чи існує загроза з боку його внутрішнього населення, чи ні. Більше йому нічого не загрожує. Тому, коли населення (Росії – ред.) буде тиснути на його рішення, тоді будуть результати. І війна закінчиться. Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі чи трубах і не в тому, що німці не матимуть тепла взимку. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат», – закликав президент.

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Представники української влади вже закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Деякі країни Європи це вже зробили. Зокрема, Латвія перестала видавати туристичні візи росіянам із 24 лютого. МЗС Литви 13 серпня підтримало ухвалене цього тижня рішення влади Естонії заборонити громадянам Росії в’їзд до країни за шенгенськими візами, виданими цією країною. У МЗС Литви вважають, що візові обмеження діють більш ефективно, якщо вони ухвалюються на рівні ЄС.

Польща також опрацьовує можливість припинення угоди про спрощений візовий режим із Росією на загальноєвропейському рівні, незважаючи на позицію «великих країн – членів».

Нині проти такого кроку виступають Німеччина, Франція і Нідерланди. Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик зазначив, що позицію Варшави поділяють Литва, Латвія, Естонія, Чехія і Словаччина. Він також додав, що Польща вже кілька місяців не видає росіянам туристичні візи.