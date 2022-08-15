Наталя Гуменюк розповіла, що робити, якщо окупанти збирають дані для «референдуму»

Українська влада закликає жителів знаходити способи не надавати російським військовим на окупованих територіях свої особисті дані, які можуть бути використані для проведення псевдорефрендумів. Водночас якщо такої можливості немає, то українська держава розглядатиме кожний випадок окремо, виходячи з індивідуальних ситуацій, заявила в ефірі Радіо Свобода начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Ми усвідомлюємо, що тиск, якому піддаються люди на окупованих територіях, шалений. І такий тривалий термін перебування під окупацією дуже багатьох вимотує, не витримують нерви і так далі. Тому, звісно, наша рекомендація уникати давати свої дані, знаходити способи. Наші люди дуже кмітливі, дуже розумні, і знаходять такі способи, коли не можуть надати або імітують неможливість надання таких даних. Але якщо навіть і надають, і дуже багато людей перепитують: «а що мені буде за це, якщо я все ж пристав на цю пропозицію?», ми з розумінням ставимося до того, що люди перебувають у таких скрутних обставинах, і рішення будуть ухвалювати абсолютно диферентно, виходячи з позиції кожного», – сказала Гуменюк.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 7 серпня повідомив, що Росія може прискорити підготовку до псевдореферендумів на нових окупованих територіях України. Один із варіантів, який окупанти розглядають, зокрема, у Мелітополі – влаштувати семиденне «голосування вдома».

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 7 серпня заявив: «Якщо російські окупаційні сили зважаться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з Росією буде закрита».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 8 серпня відреагував на цю заяву Зеленського і сказав, що нібито «не Росія збирається проводити псевдореферендуми на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення». Крім того, Пєсков сказав, що зараз немає передумов для зустрічі Путіна з Зеленським. Також, за його словами, переговорний процес між українською та російською делегаціями відсутній, оскільки, як висловився Пєсков, українська делегація «пішла з радарів».

Політолог із Херсону Володимир Молчанов 8 серпня в ефірі телеканалу «Еспресо» розповів, що після госпіталізації призначеного російськими силами «голови військово-цивільної адміністрації» окупованої частини Херсонщини Володимира Сальда підготовка до проведення псевдореферендуму припинилася. За інформацією Молчанова, саме люди, пов’язані з Сальдом, готували необхідну для цього процесу «документацію».