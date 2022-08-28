За кілька днів у ЄС можуть домовитися про призупинення видачі віз для громадян Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір домовитися про призупинення угоди про спрощений режим видачі віз для росіян. Про це пише Financial Times з посиланням на офіційних осіб, які беруть участь у переговорах.

Неофіційна зустріч міністрів, де може бути прийняте таке рішення, має відбутися 30 та 31 серпня у Празі.

Для росіян призупинення угоди означатиме підвищення вартості мита за розгляд документів для отримання шенгенської візи, вимагатиме більшого пакету документів і збільшить час очікування. Частину цієї угоди для членів офіційних делегацій вже було припинено наприкінці лютого.

Це компромісний варіант для влади держав, які виступають проти обмежень на поїздки росіян до Європи та тих, хто вимагає закрити в'їзд до країн Шенгенської зони. Одне з джерел FT не виключає, що заборона на поїздки просунеться далі, ніж відмова від угоди про спрощений режим, і більш серйозних заходів буде вжито до кінця року.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії. Латвія, Чехія та Естонія призупинили видачу росіянам шенгенських туристичних віз, Фінляндія оголосила, що обмежить їхню кількість.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, Угорщина, висловилися проти такого заходу. Ідею заборонити видачу віз росіянам не підтримав і верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. Німеччина також дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю.