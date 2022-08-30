Боррель пояснив, чому він проти повної заборони віз для громадян Росії

ЄС варто бути більш вибірковим у питанні заборони віз для громадян РФ, не всі росіяни мають потрапити під заборону – вважає верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.



«Я думаю, що ми повинні бути більш вибірковими. Не всі росіяни мають потрапити під заборону. Багато людей хочуть виїхати з Росії. З початку війни виїхало понад 300 тисяч. І більшість з них – професійні, високоосвічені люди, які не хочуть більше залишатися в Росії. Вони не хочуть йти на війну. Вони не підтримують війну. Вони не хочуть далі жити при режимі Путіна і їдуть. Тому я не думаю, що ми повинні закривати двері перед цими людьми», – сказав Боррель.



Він також уточнив, що, на його думку, варто розглянути винятки для студентів та представників громадянського суспільства у Росії, «з яким ми хочемо тримати зв'язок», також для гуманітарних випадків та випадків, пов'язаних із сімейними обставинами.



Боррель зазначив, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка триває у Празі, в наступні дні, ймовірно, буде ухвалено рішення про подальші обмеження на видачу віз громадянам РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії. Латвія, Чехія та Естонія призупинили видачу росіянам шенгенських туристичних віз, Фінляндія оголосила, що обмежить їхню кількість.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, Угорщина, висловилися проти такого заходу. Німеччина також дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю.



Повну версію інтерв'ю дивіться згодом на Youtube-каналі Радіо Свобода Україна та читайте на сайті.