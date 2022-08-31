Росіян запрошують інші країни, а потім вони залишаються в нас – голова МЗС Литви

Європейські країни повинні спочатку вирішити проблему видачі нових віз громадянам Росії, а після цього можна змінити правила Шенгенської зони щодо в’їзду для тих росіян, які вже мають чинні візи. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Голова МЗС Литви каже: тих заходів, на які погоджуються всі члени ЄС, недостатньо для країн, які мають спільний кордон з Росією та Білоруссю. Країни Балтії вже не видають нових віз, однак громадяни РФ продовжують в’їжджати та залишатися саме в прикордонних країнах.

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«Сотні тисяч людей, яких ми бачили, перетинаючи кордон з Литвою, Латвією, Естонією, Польщею та Фінляндією, мають візи, які видали інші країни-члени, і велика група цих людей насправді залишається в прикордонних країнах. Це означає, що хтось інший запрошує їх, а залишаються вони тут», – пояснює Ландсбергіс.

За словами голови МЗС Литви, існують правові механізми всередині Шенгенської зони обмежити право на в’їзд тих іноземних громадян, які вже мають чинні європейські візи. Однак це рішення не буде легким і швидким.

Раніше Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія виступили зі спільною заявою, в якій назвали в'їзд громадян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці. Вони вимагають від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в'їзду російських туристів, інакше вони розглядають можливість зробити це на національному рівні.

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Після вторгнення Євросоюз припинив з Росією авіасполучення, в’їзд до країн ЄС став можливим лише через транзитні країни чи через наземні прикордонні переходи. Раніше країни Балтії закликали припинити росіянам візи повністю, принаймні туристичні. Проти виступають деякі західноєвропейські члени союзу, зокрема Німеччина та Франція.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії.