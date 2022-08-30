Візові санкції ЄС мають стосуватися і громадян Білорусі – Кулеба

Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз до Євросоюзу, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода в Празі.

«Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненою Російською Федерацією», – відповів Кулеба на питання журналіста щодо того, чи мають візові обмеження торкнутися й білоруських громадян.

Міністри закордонних справ ЄС обговорюють, поміж іншого, питання видачі туристичних віз російським громадянам.

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Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії. Латвія, Чехія та Естонія призупинили видачу росіянам шенгенських туристичних віз, Фінляндія оголосила, що обмежить їхню кількість.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, Угорщина, висловилися проти такого заходу. Ідею заборонити видачу віз росіянам не підтримав і верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. Німеччина також дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю.