«Є ілюзії, яких треба позбутися»: Кулеба про заяву Франції та Німеччини щодо візових санкцій проти Росії

Заборона видачі туристичних віз російським громадянам є «питанням самоповаги європейців», вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода у Празі.

«Ми знаємо уявлення про Європу, які домінують в російському суспільстві, що тут все деградує, що тут тотальна дискримінація, все погано, а от в Росії все добре, тому треба ненавидіти Європу і любити Росію. Я вважаю найбільш важливо, щоб ті європейські країни і політики, які мають певні ілюзії щодо російської політики, російського суспільства, щоб вони їх позбулися», – сказав він.

Кулеба згадав про спільну заяву Франції та Німеччини, у якій ці держави виступили проти загальної заборони на видачу віз російським громадянам. Він розкритикував аргумент про те, що можливість відвідувати Європу нібито «має величезну трансформативну дію та вплив на російське суспільство».

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«У мене виникає логічне запитання: угода про спрощене оформлення віз між Росією та ЄС діє з 2007 року. З 2007 року Росія розпочала війну проти Грузії, розпочала війну проти України, здійснила низку вбивств своїх опонентів, опонентів «режиму Путіна» на території країн Європейського союзу, шантажує Європу енергетичною кризою і зробила багато-багато поганих речей. У мене запитання: а сильно працює Ваша трансформативна сила? Може, ви подивитесь реальності в очі і визнаєте, що є певні ілюзії, яких треба позбутися», – аргументував Кулеба.

Водночас він зазначив, що країни Європи, зокрема Франція та Німеччина, «позбулися багатьох ілюзій» після 24 лютого, але «ця остання історія про те, що Путін – поганий, а люди – гарні, це теж ілюзія».

«З 2007 року весь цей час, поки працювала спрощена форма віз – це жодним чином не допомагало змінити ставлення росіян до Європи і головне: не допомогло навчити росіян поважати інших, інші країни, інші народи», – додав він.

Голова МЗС також назвав «напівзаходом» пропозицію скасувати візовий режим для росіян, не забороняючи видачу віз загалом. Він висловив думку, що саме половинчасті заходи щодо Росії є однією з причин, які призвели до повномасштабної війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії. Латвія, Чехія та Естонія призупинили видачу росіянам шенгенських туристичних віз, Фінляндія оголосила, що обмежить їхню кількість.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, Угорщина, висловилися проти такого заходу. Ідею заборонити видачу віз росіянам не підтримав і верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. Німеччина також дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю.