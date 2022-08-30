Кулеба: ЄС має заборонити в’їзд усім громадянам РФ, окрім «справжніх опонентів Путіна»

Євросоюзу варто дозволити видачу віз для «справжніх опонентів Путіна», але решті необхідно заборонити в’їзд, оскільки вважати війну Росію проти України відповідальністю лише Володимира Путіна – «це самообман». Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Голова МЗС визнав неправильною колективну відповідальність, «коли всі винні автоматично через дії однієї людини». Відтак він вважає, що потрібно зберегти вікно можливостей для російських дисидентів.

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«Але ось цей наратив, що «це війна Путіна» – це просто самообман. Хіба російські солдати, які вбивають і ґвалтують, це Путін? Ні, це громадяни Росії. Хіба їхні родичі, які підтримують їхню участь у війні і надихають їх і кажуть «молодець, давай, мочи хохлов», це що, Путін робить? Ні, це роблять конкретні громадяни Росії. А ті росіяни, які сидячи у себе, підтримують політику Путіна, і ми це бачимо публічно, коли в них на вулицях інтерв’ю беруть, розказують, що все правильно, так і треба, то це теж Путін? Ні, це все конкретні росіяни, які поділяють політику Путіна», – сказав Кулеба.

Радіо Свобода поспілкувалося з міністром в день початку неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі, де, серед іншого, мають обговорити питання заборони видачі віз ЄС громадянам Росії.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель сказав, що ЄС варто бути більш вибірковим у питанні заборони віз для громадян РФ, і не всі росіяни мають потрапити під заборону.

На його думку, варто розглянути винятки для студентів та представників громадянського суспільства у Росії, «з яким ми хочемо тримати зв'язок», також для гуманітарних випадків та випадків, пов'язаних із сімейними обставинами.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії. Латвія, Чехія та Естонія призупинили видачу росіянам шенгенських туристичних віз, Фінляндія оголосила, що обмежить їхню кількість.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, Угорщина, висловилися проти такого заходу. Німеччина також дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю.

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