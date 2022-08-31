Це не покарання для росіян, а питання безпеки наших країн – голова МЗС Литви про заборону віз для громадян РФ

Подорожувати до ЄС – це привілей, який потрібно заслужити, а не непорушне право для громадян будь-якої країни. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Тому, за його словами, позбавлення громадян Росії права на отримання європейських віз не можна вважати покаранням.



До того ж, голова МЗС Литви вважає, що обмеження для громадян РФ у перетині кордону – це питання безпеки європейських країн.



«У Литві Росія визнана парламентом країною, яка підтримує тероризм. Таким чином, очевидно, що у нас є проблема з росіянами, які подорожують до моєї країни або через територію нашої країни та наших сусідніх країн, і це питання, яке потрібно сприймати дуже серйозно», – наголошує Ландсбергіс.



За його словами, ідея того, що будь-який громадянин Росії, в тому числі той, хто воював проти України, може приїхати відпочивати в їхні міста, не дуже добре сприймається громадськістю країн Балтії.



«Це проблема безпеки, тому що країна перебуває у стані війни, і велика кількість людей фактично вже були на фронті. Вони можуть повернутися і поїхати на курорт у місто в Литві після перебування на фронті» – каже Ландсбергіс.



Водночас голова МЗС Литви зауважує, що тривалий час країни Західної Європи намагалися «боротися за серця і уми» росіян, але це не вдалося.



За словами Габріелюса Ландсбергіса, три десятиліття ці країни не дослухалися до країн Балтії, Європа продовжувала платити великі гроші за російський газ та запрошувати туристів з Росії, однак це не допомогло. «З цього ми отримали війну 2008 року в Грузії, 2014 рік – окупацію Криму, а зараз маємо повномасштабну війну в Україні. Ось скільки сердець і розумів ми завоювали в Росії. Час прокидатися» – сказав Ландсбергіс.

Раніше Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія виступили зі спільною заявою, в якій назвали в'їзд громадян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці. Вони вимагають від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в'їзду російських туристів, інакше вони розглядають можливість зробити це на національному рівні.

Після вторгнення Євросоюз припинив з Росією авіасполучення, в'їзд до країн ЄС став можливим лише через транзитні країни чи через наземні прикордонні переходи. Раніше країни Балтії закликали припинити росіянам візи повністю, принаймні туристичні. Проти виступають деякі західноєвропейські члени союзу, зокрема Німеччина та Франція.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії.