Країни Балтії, Польща та Фінляндія назвали в’їзд громадян Росії до ЄС загрозою громадській безпеці

Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія назвали в'їзд громадян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці. Вони вимагають від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в'їзду російських туристів, інакше вони розглядають можливість зробити це на національному рівні. Про це пише видання The Financial Times.



Як пише газета, спільна заява п'яти країн була представлена на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яка проходить у Чехії. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до прикордонних з Росією країн ЄС в'їхало близько 700 000 росіян. Стверджується, що більшість із них – туристи, які прямували до західних європейських країн на відпочинок.



Після вторгнення Євросоюз припинив з Росією авіасполучення, в'їзд до країн ЄС став можливим лише через транзитні країни чи через наземні прикордонні переходи. Раніше країни Балтії закликали припинити росіянам візи повністю, принаймні туристичні. Проти виступають деякі західноєвропейські члени союзу, зокрема Німеччина та Франція.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Минулого року громадяни Росії звернулися за 536 тисячами шенгенських віз, відмови надходили у 3 відсотках випадків, повідомляла агенція AFP. Статистику за 2022 рік ЄС не наводить.