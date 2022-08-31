Сійярто: ЄС зупинить дію угоди про спрощений візовий режим російських громадян

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 31 серпня, що Європейський Союз тимчасово зупинить дію угоди з Росією про спрощену видачу віз для туристів, але уникне прямої заборони, якої наполягали деякі члени блоку на зустрічі в Празі.

«Не буде загальної заборони на візи для російських громадян... Декілька держав-членів виступили проти цього, в тому числі я», – написав Сійярто в дописі на своєму Фейсбуці 31 серпня.

Він додав, що угода про видачу віз буде призупинена кваліфікованою більшістю з 27 членів блоку, хоча не уточнив, чи буде Угорщина одним з них.

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Наразі з боку керівництва Євросоюзу не було підтвердження цього рішення.

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорюють, зокрема, обмеження видачі туристичних віз для росіян на зустрічі в Празі 30 і 31 серпня.

Раніше Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія виступили зі спільною заявою, в якій назвали в’їзд громадян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці. Вони вимагають від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в’їзду російських туристів, інакше вони розглядають можливість зробити це на національному рівні.

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Після вторгнення Євросоюз припинив з Росією авіасполучення, в’їзд до країн ЄС став можливим лише через транзитні країни чи через наземні прикордонні переходи. Раніше країни Балтії закликали припинити росіянам візи повністю, принаймні туристичні. Проти виступають деякі західноєвропейські члени союзу, зокрема Німеччина та Франція.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії.